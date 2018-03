Huelga en el Águila

Lee también

El plantel de jugadores de Club Deportivo Águila decidió no entrenar hoy debido a una deuda salarial que ya asciende a 1 mes y 13 días.Uno de los jugadores, que pidió reserva de su nombre para no sufrir represalias de la directiva, explicó la situación que viven en la interna emplumada."Primero nos dijeron que nos pagarían el martes (de la semana pasada) luego miércoles y después jueves, pero no sucedió", explicó.Debido a ello, antes del entreno de hoy, decidieron paralizar labores y aseguraron que solo se presentarán al partido de este miércoles (por Copa El Salvador) y del fin de semana (ante Limeño). No entrenarán hasta que les paguen.Sobre las razones que les han dado para que no les paguen, el jugador manifesto: "El presidente (Pedro Arieta Iglesias) nos dijo que había un problema con el banco y que no había quien entregara los cheques. Luego dijo que no hay dinero".Es la segunda vez en menos de seis meses que los jugadores del Águila se van a huelga. Hicieron lo mismo en noviembre, durante el Apertura 2016, por una deuda de similar magnitud.