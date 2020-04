Hugo Carrillo: "Los fondos son para continuar con nuestros proyectos"

Hugo Carrillo, actual presidente del comité ejecutivo de la FESFUT, confirmó que a más tardar a finales de mayo recibirán un aporte por medio millón de dólares por parte de FIFA a través de su proyecto Forward 2.0 como una ayuda que el ente rector del fútbol mundial dará para paliar los efectos del COVID-19 entre sus 211 asociaciones miembros en lo que resta el año.

"Como FESFUT queremos aclarar que lo que el presidente Infantino dijo que daría es un adelanto del monto de ayuda de lo que restaba del desembolso del año siguiendo las instrucciones del Departamento de Finanzas de la FIFA la cual asciende a $150 millones de dólares que serán repartidos a los 211 Asociaciones al año 2020, hago esta aclaración porque he escuchado que esos fondos podrían ser destinados para ayudar económicamente a los equipos de las tres ligas profesionales por la pandemia y no es así ", explicó.

"Cada Asociación Miembro recibe anualmente $1 millón de dólares más un monto extra de 500 mil dólares destinados para infraestructura anualmente. Deseo aclarar esto porque FIFA informó que la ayuda es para cubrir el segundo semestre del año destinados a los gastos operativos los cuales no serán tan rígidos para este segundo semestre ya que son para ayudar al desarrollo de las distintas selecciones y para el fútbol de desarrollo, no es que FIFA dará ayuda directa a los equipos si no que adelantará esos fondos en vista que los patrocinadores no están aportando su cuota como en años anteriores a raíz de la pandemia, por lo que el aviso es para que las Asociaciones cumplan en concepto de gastos operativos del programa Forward 2.0", apuntó el federativo.

Carrillo explicó que "el segundo desembolso estaba previsto entregarse a finales de junio ya que el primer desembolso se hizo a finales de enero, posiblemente el segundo desembolso sea a finales de mayo aunque entiendo que muchas de las 211 Asociaciones no habían recibido los desembolsos del 2019", detalló

La FIFA anunció el pasado viernes a través de un comunicado que repartirá en los próximos días entre sus 211 federaciones los fondos pendientes destinados a cubrir gastos operativos de 2019 y 2020 que ascienden a unos 150 millones de dólares, dentro de la primera fase de su plan de ayuda a la comunidad futbolística afectada por la pandemia.

Como parte de esta medida se abonarán al completo los fondos de 2019 y 2020 asignados a gastos operativos en el marco del "Reglamento de Forward 2.0" que aún estén pendientes de pago, según explicó la FIFA y que se refiere en particular al segundo pago de 2020, previsto para julio, que se abonará de inmediato.

En circunstancias normales, las federaciones sólo recibirán el total de fondos tras haber cumplido con criterios específicos; sin embargo, la FIFA los transferirá en este caso como una medida de apoyo activo para salvaguardar el fútbol en todas las federaciones.

"Se recibirá a través del programa Forward 2.0 un millón 500 mil dólares anuales. Por los cuatro años la FIFA repartirá a cada una de las 211 Asociaciones miembro un total de $6 millones, o sea un millón y medio anuales para gastos operativos de cada semestre", explicó Carrillo. "Nosotros no hemos ocupados los fondos ($500 mil dólares) correspondiente a los años 2019 y 2020 que equivale a un millón para infraestructura. Se tiene aprobado proyectos de nuevas infraestructuras anualmente ya que en los cuatro años se entregan $2 millones, es decir, $500 mil cada año y en lo que respecta a nuestros proyectos de desarrollo se tiene proyectado la construcción de un centro de alto rendimiento", afirmó el presidente de la FESFUT.