Hugo Carrillo asegura que hay dos nombres para dirigir a la selección sub 20

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, dijo esta mañana, en el programa radial Pencho y Aída, que la dirección técnica de la selección salvadoreña sub 20 podría estar a cargo de Sergio de los Cobos o de Ernesto Góchez.

La sub 20 participará en noviembre en el Campeonato de CONCACAF que dará cuatro boletos al Mundial de Polonia 2019.

“En la parte técnica yo no puedo meter a designar a un entrenador. Por el momento hay dos entrenadores que pueden dirigir a la sub 20. Puede ser el hermano de Carlos de los Cobos (Sergio de los Cobos) o Ernesto Góchez”, dijo Carrillo en la entrevista.

Sergio de los Cobos funge actualmente como técnico auxiliar de Carlos de los Cobos, al igual que Góchez, quien es el tercer asistente técnico de la selección mayor.

Carrillo aseguró que tanto Sergio de los Cobos como Góchez están evaluando y preparando a los jugadores de todas las inferiores.

“Ellos están viendo a los jóvenes de las inferiores. Lo que quieren es ir proyectando la sub 17 a la sub 20, sub 20 a la sub 21 y sub 21 a la mayor”, aseguró.

PUERTAS ABIERTAS EN LA MAYOR

En la entrevista Hugo Carrillo también habló sobre las convocatorias de la selección nacional mayor y le preguntaron su opinión sobre las fuertes críticas que ha hecho el delantero Nelson Bonilla a la dirigencia. El presidente dijo que eso no impide que el atacante se vista de azul.

“Nelson Bonilla va a regresar a la selección. Él tiene que regresar cuando lo llamen. Aunque él tiene la libertad de decidir, si es un período FIFA, que no participará. Pero si está convocado debe presentarse a la concentración y ahí decirle al técnico que no quiere participar”, aseguró.

Carrillo también habló sobre la convocatoria que el técnico mexicano Carlos de los Cobos realizó para el partido ante Montserrat, correspondiente a la Liga de Naciones de CONCACAF.

“Carlos de los Cobos convocó al partido ante Montserrat a los que él consideró que eran los mejores jugadores. Yo debo de respetar las decisiones de él (técnico). De los Cobos sabe lo mejor. Yo solo me encargo de la parte administrativa”, señaló.