Hugo Carrillo confirma continuidad de De los Cobos como técnico de la selección

Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, confirmó la continuidad del mexicano Carlos de los Cobos como técnico principal de la selección mayor de fútbol de El Salvador y adelantó que el azteca regresará al país el 4 de enero para la puesta en marcha de la preparación de cara a la eliminatoria mundialista hacia Catar 2022.

Carrillo comentó en el programa Fanáticos Plus de Canal 21 que espera el apoyo de los equipos de la primera división a quienes les presentará el plan de trabajo de De los Cobos el cual tendrá actividades fuera de fechas FIFA.

"Oficialmente el profesor Carlos de los Cobos regresa el 4 de enero, buscando la posibilidad de que los equipos de la primera división nos puedan facilitar los jugadores para que se pueda trabajar y tenemos una ventaja de que el torneo de Apertura es clasificatorio y si los presidentes de los equipos están de acuerdo para que los jugadores se puedan concentrar tres días constantemente, el profesor De los Cobos va a realizar un trabajo", enfatizó el titular de la FESFUT.

Carrillo además planteó que el plan de trabajo dependerá en buena medida de la disposición de los equipos en el préstamo de los jugadores.

"Es necesario que Carlos De los Cobos trabaje con los jugadores en las fechas no FIFA", dijo y sobre el mismo tema también expresó que "muchos exigimos por qué no trabaja, pero si no tiene la materia prima, los jugadores son propiedad de los equipos, la Federación no tiene jugadores, la Federación no hace jugadores ni tiene equipo participando. Volvamos a unirnos y vamos a trabajar juntos".

Hugo Carrillo también manifestó que la escandalosa derrota de 6-0 en el amistoso contra Estados Unidos del pasado 9 de diciembre no es razón suficiente para la destitución del azteca.

"Un solo partido no hará que un entrenador deje de estar en la Selección. Un partido no va a hacer que un entrenador deje de estar al mando de una selección,por el contrario es preferible de alguna forma, nos sucedió esto (derrota de 6-0 ante Estados Unidos) y esto es un aprendizaje para los jugadores mismos, para el cuerpo técnico y para nosotros como dirigentes que tenemos que tomar nuestra parte", comentó Carrillo en una entrevista con Fanáticos Plus.

El federativo también dio su opinión sobre la postura de la primera división al exigir el despido de Carlos de los Cobos como seleccionador nacional de El Salvador.

"Ya le dimos la respuesta a la Liga y esperamos que el presidente, el coronel Gálvez, les transmita a los demás presidentes y agremiados a la liga y tengan a la mano la respuesta que dio el comité ejecutivo", dijo el titular de la FESFUT.

"Esperamos que cuando volvamos a las actividades el 4 de enero volvamos a tener esa comunicación presencial para comenzar a trabajar y darles a conocer el plan de trabajo del profesor Carlos de los Cobos", reforzó Hugo Carrillo.

El Salvador comenzará la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022, el 25 de marzo contra Granada en el estadio Cuscatlán y cerrará la primera fecha FIFA visitando el 28 de marzo a Montserrat en el estadio Blakes Estate.

"El 25 de marzo tenemos la primera competencia oficial, tenemos un espacio del 31 de enero al 14 o 13 de febrero en donde el profesor perfectamente podría estar trabajando constantemente con los jugadores que él pueda convocar", expresó el dirigente.

"Lo que sí es importante es que se tiene que cambiar de esquema y como él me lo decía en su propuesta de que tiene que abrir la ventana para más jugadores porque realmente tiene que estar el que mejor ande físicamente porque en la técnica la tienen y es una riqueza que tiene el jugador salvadoreño pero físicamente lo vemos , hay mucha lentitud y eso obviamente se tiene que mejorar", recalcó.

Hugo Carrillo también criticó la condición física de algunos jugadores, aunque no dijo nombres.

"Los jugadores, con el respeto que se merecen, algunos se han descuidado con su peso y están en este momento que requieren trabajar físicamente para estar aptos en una competencia, si nosotros estamos en la octogonal se va a requerir de mucho cuido por parte de los jugadores de manera que puedan estar a tono en esa competencia porque ahí encontraremos rivales parecidos al que encontramos el 9 de diciembre", agregó.

La acción de la selección nacional volverá hasta el 4 de junio cuando visite el Lionel Roberts Park para enfrentar a Islas Vírgenes Estadounidenses; y para cerrar la tercera ronda, El Salvador recibirá en el Coloso de Monserrat a Antigua y Barbuda.