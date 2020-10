Hugo Coria: "Le pedí la fórmula a Nicolás Muñoz, que cada vez está más joven"

Águila no la pasó bien en el primer tiempo contra Jocoro, con un 0-0 que favorecía a todas luces a los de Morazán. Noé "Cura" Reyes tuvo una clara en una mano contra Benji Villalobos pero no la supo aprovechar y perdió en el duelo contra el portero emplumado. Pero al final, en el complemento, llegaron los dos tantos del panameño-salvadoreño Nicolás Muñoz, para sentenciar el juego a favor de los migueleños, por 2-0.

Pero Hugo Coria, timonel de Águila, no estaba a gusto con su equipo en la mitad del juego. Cree que eso no puede volver a pasarle a los negro naranja. Luego, el suramericano tuvo tiempo para felicitar a Muñoz, por el doblete ante los de Morazán.

"Fuimos un equipo en el primer tiempo y otro en el segundo. Tenemos que hablar bien con los muchachos en cuanto a que no se puede repetir lo que nos pasó en la primera parte. Dimos mucha ventaja, me refiero con esto a que no hicimos nuestro juego. Por otra parte me pongo contento por Nicolás, porque es un profesional al 100 por ciento. Está haciendo historia en Águila. Lo importante es que se siga manteniendo vigente. Como cuerpo técnico tenemos que apoyarlo y seguir confiando y que siga haciendo muchos goles más Le pedí la fórmula a Nicolás Muñoz, que cada vez está más joven ", apuntó el timonel de los migueleños en charla con EL GRÁFICO.

Luego, Coria destacó que en el complemento ante Jocoro, con la llegada de los brasileños Yan Maciel y Marlon Da Silva y nacional, Dixon Rivas, Águila pudo abrir la cancha, para aplicar en concepto de amplitud en el juego y así descifrar la clave defensiva que había puesto el timonel Carlos Romero en la zaga de los jocoreños.

"Tuvimos posesión de pelota y desdoble, que es lo que se trabaja en la semana. Un poco lo que mostramos en el segundo tiempo es lo que buscamos en el equipo, pero falta mucho trabajo. A medida de que vayan pasando los partidos el torneo se va a ir tornando difícil. Ahora se viene un clásico de Oriente, contra Firpo, y cada equipo nos va a ir midiendo para saber para qué estamos. Creo que lo que pretendo es quizá lo que hicimos en el segundo tiempo contra Jocoro. A medida que pasen los partidos, iremos encontrando el funcionamiento", apuntó Coria.

Entretanto, en cuanto al primer lugar de Águila en el grupo de Oriente, el timonel argentino se limita a hacer análisis desde lo matemático, es decir, dos triunfos, seis puntos, que ahora lo ponen líder. "Esto nos da motivación para seguir trabajando y deja espacio para corregir cosas como el primer tiempo ante Jocoro. Es importante comenzar así el torneo, pero a medida que vayan pasando los partidos, podemos encontrar el equipo", dijo el estratega de los emplumados.

Luego, Coria espera tener el plantel completo para el juego contra Firpo, por la tercera fecha. Por ahora faltan por debutar en el nido Gerson Mayén, quien no lo ha hecho por lesión en el juego de pretemporada ante Marte, hace 15 días, y el volante brasileño, Bruno Kairon, quien aún no ha recibido su transferencia internacional.