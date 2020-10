Hugo Coria ya está en el país para dirigir a Águila

El vicepresidente de Águila, Alejandro González, confirmó que el timonel argentino Hugo Norberto Coria llegó a El Salvador este domingo por la mañana.

Se espera que desde el lunes, en horario matutino, el timonel suramericano se incorpore al trabajo de pretemporada del equipo migueleño y pueda preparar el partido de la fecha 1 de la fase de zonas, contra Limeño, programado para este sábado 10 de octubre.

Coria fue anunciado como timonel de los naranja y negro desde abril del 2020 tras el regreso de Alejandro González a la dirigencia del equipo emplumado.

En ese momento, el dirigente hizo énfasis en que al nido debía llegar gente que siente los colores negro y naranja. Coria era la pieza que faltaba para completar el comando técnico de Águila. Anteriormente había llegado Mario Mayén Meza, quien fue el que dirigió al equipo en el amistoso contra Marte, ayer por la tarde, en el estadio Juan Franciso Barraza.

Coria tuvo algunas demoras en su llegada en medio de la pandemia por coronavirus, pero ya todo está resuelto para laborar de nuevo con el equipo con el que fue campeón como entrenado en 1999 y 2000.

Por otra parte, Mayén Meza dijo a EL GRÁFICO que Coria estuvo pendiente del trabajo del equipo en el fogueo contra los carabineros.

"Hay varias cosas positivas que vi del equipo en el juego de este sábado contra Marte y ya se las compartí a Hugo. Él estaba viendo el juego y coincidimos en que vamos de buena manera. Hugo está al tanto de todo lo que ha estado pasando en la pretemporada. Se han grabado los entrenos y él ha hablado con los muchachos. Desde este lunes se pone al mando del equipo", dijo Mayén Meza.

Por otra parte, el asistente técnico de los emplumados, más allá del 2-2 contra Marte, tomó apuntes de lo que hicieron sus pupilos ante el plantel bandera. Valoró que su equipo ya no se mete atrás y que, por lo tanto, propone en el frente de ataque.

"Tuvimos mucha llegada a la portería contraria. Hay que ver que Marte ya viene de jugar otros amistosos y para nosotros fue nuestro primer colectivo que no sea interescuadra. Nos sirve para saber dónde estamos parados y saber a dónde vamos. Tuvimos algunos errores, pero son normales en este momento. Es bueno que el equipo ya no está metido atrás, juega de tres cuartos de cancha para arriba. Ya se sale jugando, ya no aventamos la pelota desde atrás", adujo el auxiliar de Coria en charla con este medio.

Gerson y los brasileños

Por otra parte, sobre el primer juego de Gerson Mayén con la camisa de Águila, el timonel asistente rescató la proactividad del mediocampista, quien llega al nido luego de un paso por el Cobán Imperial guatemalteco.

"Intento agarrar la pelota y mover al equipo. También intentó meter las pelotas en profundidad. Pero Marte le puso mucha marca en la media al partido. Recordemos que es el primer partido de Gerson con el equipo. Me gustó la entrega de los muchachos. Tuvimos la pelota nosotros y nos anularon dos goles. El trabajo se está viendo", enfatizó.

Luego sobre los refuerzos brasileños, Bruno Kairon y Yan Maciel, volantes, y Marlon Da Silva, delantero, Mayén Meza consideró que lo mejor era guardárselos para el amistoso ante el plantel bandera, luego de un viaje largo desde Sao Paulo a San Salvador, en tramos por tierra y otros en avión.

"Era arma de doble filo poner a los brasileños, Recién llegaron el martes, luego de un viaje largo. Luego, el viernes fueron a San Salvador, para hacer trámites en Migración. Era arriesgado ponerlos contra Marte. Ellos han entrenado por aparte y lo harán este domingo. Luego, desde este lunes trabajarán con todo el grupo", apuntó el timonel asistente del equipo emplumado.