Hugo Neira es la opción en Águila para técnico interino

Desde Estados Unidos, el timonel asistente de Águila, Mario Meza Mayén aseguró que hasta la fecha no tiene fijado en el calendario, con Hugo Coria, su llegada a El Salvador para hacerse cargo de la dirección técnica de ese plantel a partir del inicio del Apertura. En ese dúo, Coria será el principal y Meza, su asistente. Por lo tanto, Meza dijo que de su parte ya habían escogido a un entrenador para que se trabaje de manera interina en el primer equipo, en la fase previa al inicio del certamen y, si es así el caso, en el inicio del Apertura, que ahora tiene como fecha de inicio el 20 de septiembre.

Por otra parte, en las últimas horas, el vicepresidente de Águila, Alejandro González, confirmó en plática con EL GRÁFICO que se han iniciado las conversaciones con el argentino, Hugo Neira, para que sea este el que se haga cargo del trabajo de la dirección técnica del plantel hasta que Coria y Meza puedan entrar al país, tras la apertura del Aeropuerto Monseñor Óscar Romero, ante la pandemia por coronavirus. Neira ya trabajó en el nido en el Apertura 2019 y Clausura 2020 (11 fechas) como asistente de Daniel Messina. Ya tiene el visto bueno de Coria y Meza para trabajar con el equipo emplumado.

"De parte de nuestro cuerpo técnico se ha escogido a Hugo Neira para que prepare físicamente al plantel. Yo no esperaría empezar un campeonato sin la presencia de los entrenadores, pero si llegamos a eso, no modo. Pero ahorita la idea es que el (Neira) se encargue de empezar a preparar la pretemporada. Este jueves me voy a reunir con Neira. Neira tiene una amistad con Mario Meza. Los dos se conocieron en el campo, cuando jugaban en contra. Neira prepararía el equipo hasta que Coria y Meza puedan entrar al país. Eso es importante decirlo", dijo el vicepresidente de Águila en plática con este medio

Luego, cuando Coria y Meza puedan entrar al país, Neira pasaría a trabajar con los niveles juveniles del equipo migueleño. Lo haría junto al brasileño Rodinei Martins, quien fue confirmado por González para hacer ese trabajo en las bases del plantel. Martins , quien jugó para los emplumados en 2000-2001, también debe esperar la apertura del Aeropuerto.

"Nosotros, con Hugo, dependemos de la Apertura del aeropuerto y así como va, no se sabe. Han ido posponiendo la apertura del Aeropuerto. Hay que ser realistas, nuestra llegada al país se ha complicado por el tema del Aeropuerto. Por otra parte , no hay problemas, ya está todo hablado", dijo el asistente de Coria.

¿Y los refuerzos brasileños?

Por otra parte, según Meza y González, los brasileños Jan Maciel, Bruno Kairon y Marlon da Silva, contratado por el plantel naranja y negro a partir del Apertura 2020, también deberán esperar la apertura del Aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, para poder acceder al país. Los tres fueron fichados por las referencias que Rodinei Martins dio sobre ellos en el club.

Por ahora, el único extranjero que está en el país y que ya entrena con el equipo emplumado es el zaguero colombiano Andrés Quejada. Este defensor cafetero juega para el equipo de san Miguel desde 2019. Fue campeón con ese representativo en el Clausura 2019.