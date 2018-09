Hugo Ovelar: "Hay que querer más la camiseta del Sonsonate"

Se le vio muy activo desde el área técnica y sólo se sentó cuando la causa se veía perdida en los minutos finales. El debut del entrenador paraguayo Hugo Ovelar fue amargo, vio caer a Sonsonate 1-2 ante Águila. A su criterio hay jugadores que no ponen amor propio.

"Se intentó ganar pero no tuvimos la cabeza fría, nosotros nos desesperamos más al jugar que el rival, los dos goles fueron infantiles. Cuando sos de liga mayor y no le ganas en un entreno a la reserva hay que darlo todo en el partido que sí importa por los puntos. Hay que querer más la camiseta de Sonsonate, y esto va tanto para extranjeros como para los nacionales porque llega diciembre y hay que limpiar todo esto", dijo Ovelar.

Sin citar nombres, mencionó además "tenemos que cambiar en los próximos partido qué jugador quiere jugar porque a algunos les falta ritmo o se cansan rápido. Cuando pasa esto hay que tener más huevos".

El capitán Christian Sánchez mencionó que sigue preocupando la situación de no ganar. "Si supiera en qué estamos fallando, lo demostramos en cancha. La gente nos exige que no se gana acá pero no queda otra más que seguir trabajando. La idea del profe recién empieza y hay que agarrarla".

Añadió que "Águila viene haciendo bien las cosas y por eso está en buena posición y supo aprovechar las dos ocasiones que tuvo. Me quedo con dos manos que no se pitaron pero espero ver la repetición".

Y el volante Axer López agregó "volvimos a cometer los errores. En casa teníamos que aprovechar pero Águila vino a perder tiempo y el árbitro estaba con ellos. Es doloroso perder así porque al menos el empate era bueno para nosotros"