Hugo Ovelar: “No vine a quitar a nadie en Sonsonate”

El paraguayo Hugo Marcelo Ovelar, nuevo técnico del Sonsonate, aclaró que su llegada al equipo verdolaga fue por solicitud expresa de la dirigencia del equipo cocotero a fin de asesorar al nacional Mario Elías Guevara para sacar al equipo de los últimos lugares en el Apertura 2018 y no para sustituirlo.

Sin embargo, dijo que nunca asesoró a Guevara por petición del mismo técnico sonsonateco y que a cambio aceptó formar la sub 17 del Sonsonate. Hoy ocupa el puesto de técnico principal y recibe críticas por ello.

¿Cómo fue que aceptó el cargo de técnico del Sonsonate?

Fue una designación que recibí tarde el pasado lunes, como a eso de las 11:00 de la noche. Me llamaron y me dijeron que si quería tomar al equipo ya que ellos estaban reunidos a esa hora con el presidente y estaban analizando ese tema. Les dije que sí, pero que me aclararan cómo estaba el caso de Mario Elías (Guevara), que me explicaran las razones de su salida como técnico, ya que el lunes él estaba preparando el trabajo de la semana para enfrentar este sábado al Águila.

Aclaro que la manera en que se me contrató no me gustó, pero que ya que estaba acá me pidieron que tomara al equipo. Al final acepté, puse mis condiciones, ellos la aceptaron al igual que acepté sus condiciones para dirigir al Sonsonate.



¿Cuál fue el proceso para tu llegada a Sonsonate sabiendo que había un técnico activo?

Esta venida mía a Sonsonate se había planificado desde hace un año y medio, pero no se concretó por muchas cosas. Primero porque le debía cosas al presidente del Municipal Limeño actual y me quedé. Luego hablé con el presdidente del Sonsonate pero no logramos llegar a un acuerdo, hasta que hace unos tres meses me plantearon de nuevo la posibilidad de llegar al equipo. De nuevo se diluyó esa posibilidad hasta que hace un mes platicamos de nuevo a fin de llegar para ayudar a Mario Elías, para asesorarlo.

Como técnico sé que es difícil que un técnico acetpe ayuda externa para su labor y pregunté si Mario Elías estaba dispuesto a que lo asesorara, nunca que lo llegara a sustituir, no vine a Sonsonate a quitar a nadie, respeté la presencia de Mario Elías como técnico activo y mi llegada fue exclusivamente para aportar, para sumar al equipo. Dos días después de esa conversación llegué al país, me reuní con la directiva de Sonsonate y con el cuerpo técnico para aclarar que mi presencia era solo de asesor.

Se supo que Mario Elías Guevara no aceptó tus consejos... ¿fue así?

Es cierto. Surgió ese inconveniente el primer día que llegué al estadio para presentarme directamente con él. En la cancha conversé con Mario Elías y él frente a un dirigente me dijo que no aceptaba mi presencia en la cancha ni recibir asesoramiento técnico-táctico en su labor, palabras que acepté.

Me retiré a los graderíos para observar el entreno y le dije antes que estaba en su derecho de no aceptar mis consejos, que él era el técnico principal y que estaba en su derecho de llevar a las personas que él creía conveniente. Fue allí que al final hablé con el presidente del equipo y al final me dijo que me quedara como gerente deportivo de las divisiones inferiores y que eligiera a los prospectos de la sub 17 y para ayudar en el desarrollo de las reservas. Algo que al final acepté porque ya estaba acá en el país, que mi idea era aportar ideas porque estaba ya contratado.

Pero al final, aceptaste el puesto de técnico... ¿por qué?

Porque la misma dirigencia del Sonsonate me llamó para reunirme con ellos ya entrada la noche del pasado lunes en la Alcaldía Municipal. Allí me preguntaron que si podía tomar las riendas del equipo porque a Mario Elías lo habían cesado de su cargo por la tarde y que el puesto estaba disponible para tomarlo.

¿Se ha sentido cómodo con todo lo que ha generado su llegada al banquillo del Sonsonate?

No me he sentido cómodo. Como jugador me había sucedido antes pero nunca como técnico. Sé que es un momento incómodo pero reitero que no vine a Sonsonate a quitar a nadie, se me contrató primero como asesor y luego como gerente deportivo porque no sabía ni un huevo. Lo que sabía era ayudar a la sub 17 y a la reserva, algo que lo hice con gusto. Acepté este reto porque ya estaba acá y porque ya no estaba Mario Elías en el puesto.

He solicitado a la dirigencia un nuevo preparador físico y un preparador de porteros ya que el problema con Rafael (Fuentes) es que solo puede ayudarnos por la mañana y deseo hacer cuatro o cinco entrenos por la tarde y por eso no podría ayudarnos, estoy a la espera de la respuesta de la dirigencia.

¿Qué tanto cambiará la idea táctica que trae el equipo luego de una vuelta completa jugando con Mario Elías Guevara?

Hablar de cambios a esta altura del torneo es difícil, pero espero que ellos capten ya mi idea ante Águila ya que necesitamos ganarle al Águila para sumar emociones positivas en el plantel, subirle el ánimo por lo que se hizo en la primera vuelta.

Siempre busco sumar en la cancha y la actitud del jugador en la cancha nunca se negocia conmigo, eso siempre lo he sostenido en los equipos en los que he dirigido porque por ello se les ha contratado. Para eso se le paga un salario y el jugador que busca seguir mis ideas estará jugando cada jornada.