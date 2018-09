Hugo Ovelar es nuevo técnico del Sonsonate en el Apertura 2018

La dirigencia del Sonsonate se reunió el lunes por la noche para decidir que el paraguayo Hugo Marcelo Ovelar se hará cargo del equipo cocotero desde este miércoles. El guaraní lo hará en sustitución de Mario Elías Guevara, quien según Pedro Contreras, presidente del equipo cocotero, pasará a trabajar con los niveles juveniles del equipo cocotero.

"Primero, con Mario Elías no hemos hecho los puntos necesarios. Segundo, el equipo no tiene un orden. Si bien es cierto que hemos empatado, ha sido más por el esfuerzo que han puesto los jugadores. El equipo no tiene orden. ¿Cómo le vamos a jugar con tres delanteros a Alianza y un solo marcador? Todo la gente piensa que yo quito jugadores, pero es decisión de la junta directiva. Mario Elías Guevara o se hace cargo de las categorías juveniles o definitivamente ya no va a pertenecer a la institución", apuntó el presidente del Sonsonate, Pedro Contreras.

Sobre los asistentes de Ovelar, Contreras dijo que se va a traer un equipo de colaboradores. "Le hablamos a Ovelar y nos dijo que lógicamente se va a hacer cargo del Sonsonate. En las categorías inferiores lo que nos interesa es ver cómo hacemos para sacar jugadores", apuntó Contreras.

Por otra parte Contreras dijo que nunca se trajo a Ovelar para ser estratega del equipo mayor. El dirigente reveló que son las circunstancias las que llevan al suramericano a hacerse cargo del equipo cocoteros.

Guevara dijo que jamás trabajaría con Ovelar como asistente en el equipo mayor. Aseguró que con los juveniles se sentirá mejor.