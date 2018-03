Hugo Ovelar no dirige al Municipal Limeño desde el banquillo

Lee también

El entrenador Hugo Ovelar no aparece en la nómina de jugadores y cuerpo técnico presentada por el Municipal Limeño hoy, por la fecha ocho del torneo Clausura 2017, ante el Pasaquina.El paraguayo Ovelar, exentrenador del equipo pasaquinense, no digirirá al equipo santarroseño ya que no ha recibido la documentación que le acredite como estratega, por parte de la lga mayor, además deberá pagar dos juegos de suspensión luego de la expulsión sufrida en el campeonato Apertura 2016 ante el Sonsonate, en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Sonsonate, en el Ana Mercedes Campos.