Hugo Pérez: "Contra Costa Rica será un partido difícil"

El técnico salvadoreño Hugo Pérez fue prudente con sus palabras hacia Costa Rica, el rival de turno en la quinta fecha de la octagonal de la CONCACAF.

Pese a que Costa Rica aún no ganado un partido y que también no vive su mejor momento, el estratega salvadoreño mostró mucho respeto por la historia y los jugadores costarricense. Aseguró que el partido será más difícil de lo que la gente cree.

"Creo que Costa Rica es una de las selecciones, más que todo por su historia, el deseo de poder ir al Mundial, tienen un buen técnico, con experiencia, y los jugadores de ellos tienen muy buena capacidad para competir internacionalmente. Creo que será un partido muy difícil", dijo en la última conferencia de prensa previo al juego.

#OctagonalES | Hugo Pérez: "Costa Rica es una selección de jerarquía, tienen más jugadores en el extranjero que nosotros. Para nosotros es motivante jugar contra ellos. Sabemos que es una selección difícil y de prestigio, y espero que mañana estemos a la altura". pic.twitter.com/zm232c7kNg — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 9, 2021

"Costa Rica es una selección de jerarquía, tienen más mundiales que nosotros, tienen jugadores jugando afuera más que nosotros en clubes importantisimos. Tienen uno de los mejores portero en el mundo y eso te dice mucho, y a nosotros que no somos nada, es una motivación jugar con Costa Rica, es una motivación enfrentarnos con ellos en una etapa donde ocho equipos están tratando de clasificar al mundial", agregó.

Hugo Pérez añadió la dificultad de jugar en condición de visitante, no sólo en Costa Rica, sino a nivel general con todos los equipos que están en la octagonal.

"Creo que todos los equipos son difíciles cuando vas a las canchas de afuera a visitar, afuera siempre es difícil por el entorno, por la gente, por todo lo que rodea ser local. Los partidos son difíciles hasta que uno de los dos anota, cuando eso pasa los partidos se te vuelven más difíciles o más fáciles, pero depende", opinó.

El técnico salvadoreño también se refirió al factor mental de sus jugadores para poder lograr un buen resultado en La Sabana. "Nosotros queremos ganar, pero todo depende de como salgan nuestros jugadores, qué tan preparado mentalmente esté el jugador", dijo Hugo Pérez.

"Lo más importante será como salgamos mañana, la mentalidad de competir, Costa Rica es uno de los favoritos para ir al Mundial así que no será fácil", agregó.

#OctagonalES | Hugo Pérez: "Una victoria de El Salvador mañana no sería un golpe de autoridad porque faltan muchos partidos, pero sería un paso adelante. Ahorita esto empieza; va a ser una lucha muy pegada de los ocho equipos". pic.twitter.com/C3OoOvSng9 — EL GRÁFICO (@elgraficionado) October 9, 2021

Finalizó negando que El Salvador pueda dar un golpe de autoridad si gana el próximo domingo a Costa Rica. Aseguró que para hacer esa afirmación la eliminatoria está muy temprana.

"No, porque falta mucho, son 14 partidos, falta mucho. Sería un paso positivo pero no es un golpe de autoridad, quizá me tendrían que preguntarme por febrero, pero ahorita empieza", concluyó.