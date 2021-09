Hugo Pérez, DT El Salvador: "El fútbol es de detalles"

Hugo Pérez, técnico de la selección de El Salvador, aseguró que ya tiene definido su once titular para el partido contra Estados Unidos en el arranque de la octagonal de Concacaf y señaló que la ausencia de Pulisic en el combinado norteamericano no da ventaja para el duelo de este jueves por la noche en el Cuscatlán.

También indicó que "cuidar los detalles" será clave para sacar un buen resultado ante una de las selecciones favoritas del área.

"Ya estamos listos", dijo en referencia al partido. Asimismo recalcó que "la clave serán los detalles, tenemos que cuidar los detalles que pueden hacernos daño y aprovechar los detalles que a ellos le pueden hacer daño, el fútbol es de detalles y para mí eso será importante", añadió.

En referencia a la ausencia de Christian Pulisic, uno de los máximos exponente de este combinado gringo debido a los tiempos de recuperación tras contraer Covid-19, Hugo Pérez descartó que el equipo obtenga ventaja de ello, asegurando que el combinado que dirige Gregg Berhalter tiene "talento de sobra".

"No se gana ventaja, Estados Unidos tiene la base de jugadores especialmente los jugadores que traen son capaces, tienen talento de sobra, Pulisic es importante para ellos, pero no creo que sea ventaja para nosotros que él no venga, Estados Unidos está más que preparado", dijo Pérez.

Agregó. "Había dicho que lo conozco y aparte de ser un futbolista es una persona y lo más importante es la salud, que ojalá se recupere porque el Covid es terrible. Ojalá se pueda recuperar, escuché que no estará acá, pero al final un partido de fútbol no es tan importante como la salud de una persona".

En referencia de la evolución del equipo con respecto a su presentaciones en Copa Oro, Hugo Pérez aseguró que ve un equipo unido, recalcando la importancia de ese factor en las competencias.

"La unidad, porque ha sido importante la Copa Oro para que lo s jugadores se conocieran, creo que hoy tenemos un núcleo de jugadores y los que han venido que se han adaptado bien, los han recibido bien. Eso es importante en una competición, el grupo".