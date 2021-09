Hugo Pérez, DT de El Salvador: "Tenemos que atacar todos y defender todos"

El técnico Hugo Pérez anunció que habrá variantes en la selección de El Salvador para el juego ante Canadá y espera que sus jugadores con proyección a la ofensiva sean contundentes para poder cumplir con la tarea de sumar en su visita al estadio BMO Field de Toronto.

Canadá será el último rival de la selección cuscatleca en la seguidilla de partidos en el arranque de la eliminatoria mundialista. Tras Estados Unidos y Honduras, los salvadoreños se medirán a otro de los principales candidatos para hacerse con el boleto a Catar 2022 por la fortaleza de su plantel y la solidez de su esquema en los últimos meses.

Para Hugo Pérez, la selección deberá tener cuidado con la propuesta rival, que a su análisis, no será igual a lo visto por los canadienses ante Estados Unidos. "Canadá no nos jugará igual que contra Estados Unidos. Contra ellos jugaron 5-4-1 o 5-3-2, van a salir 3-4-3 o 4-4-3", manifestó el técnico nacional.

"Todo entra en la idea de juego y tenemos que atacar todos y defender todos, no hay excusas para que nadie corra. Estamos en una octagonal donde todos los equipos tienen buenos jugadores, lo importante es el rendimiento", comentó.

El estratega fue enfático en que habrá variantes ante Canadá y no por un tema de rendimiento, sino por meras decisiones técnicas ante quizás el rival más complicado de los tres partidos.

"Los 22 jugadores que viajaron están listos. Puede haber cambios. Los que no jueguen no es porque lo hayan hecho mal, sino porque quiero ver a otros jugadores pero eso todavía no lo he decidido", dijo.

El Salvador no se estrena con anotaciones en esta fase eliminatoria. Al respecto Hugo Pérez dijo que "los partidos se ganan haciendo goles. Tenemos que aprovechar las jugadas que vamos a armar y tenemos que ser contundentes en una o dos para lograr la victoria".

