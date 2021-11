Hugo Pérez, DT de la Selección: "O seguimos trabajando o me puedo ir"

Tras el empate de El Salvador y Jamaica, el profesor Hugo Pérez habló sobre lo que podría pasar en caso de que en Panamá se termine el sueño mundialista para la Azul. En El Gráfico TV, tras una consulta de Eugenio Calderón, Pérez aseguró que le gustaría seguir al mando del proyecto 2026, eso sí, si lo dejan trabajar.

"Dos cosas pueden ocurrir (si ya no existen posibilidades matemáticas de ir a Catar 2022), o seguimos trabajando o me puedo ir, simplemente y sencillamente así (...) Depende de lo que queramos hacer, si queremos venir de la manera en que veníamos antes, entonces chao, me voy", dijo Hugo Pérez en EGTV.

Asimismo, Hugo Pérez expuso ante los panelistas su satisfacción por lo realizado "tácticamente" por su equipo ante Jamaica. "Creo que tácticamente el equipo se comportó de una manera excelente, porque si ustedes pueden recordar cuántas jugadas claras tiene Jamaica, fueron casi una o dos", aseveró.

Sobre el partido ante Panamá, el míster fue sincero. El empate nos deja en una situación complicada por los puntos, hoy no nos queda más que ir a competir a Panamá y sacar el gane", concluyó.