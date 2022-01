Hugo Pérez: "Esto nos da un aliento para pelear"

Hugo Ernesto Pérez, técnico de la selección de El Salvador, destacó el esfuerzo y compromiso de sus jugadores en la victoria de 0-2 ante Honduras en San Pedro Sula y que manatiene a la Azul aún con posibilidades matemáticas de pelear por una de las plazas al Mundial de Catara 2022.

En su análisis de la victoria, Pérez consideró que el triunfo les da un envión anímico previo al partido del miércoles contra Canadá.

El estratega salvadoreño reconoció que se sufrió, y mucho, en el estadio Olímpico Metropolitano. "El primer tiempo fuimos mejor. En el segundo Honduras nos dominó en muchas facetas pero supimos aguantar y sufrir un poco. El segundo gol mata el partido, estamos contentos", dijo Pérez.

La selección se adelantó en el primer tiempo gracias a un gol de Nelson Bonilla, sin embargo en la segunda parte el cuadro nacional tuvo que sufrir hasta que el gol de Darwin Cerén sentenció el encuentro.

"Quisiéramos jugar con un fútbol total pero hay que darle crédito a Honduras, Los muchachos pelearon y se comprometieron", reconoció el técnico salvadoreño y agregó que "lo que más rescato es el esfuerzo y el compromiso de los jugadores porque no es fácil venir a Honduras. Tienen a jugadores en ligas importantes".

El ex mundialista reconoció entender lo que significaba el resultado de la noche del domingo en suelo hondureño. "Me dijeron que nunca habíamos ganado en Honduras. Hoy lo hicimos pero esto sigue; es un gane importante para nuestro país. Vamos paso a paso y esto nos da un aliento para pelear, matemáticamente no estamos fuera".

El Salvador recibe el miércoles a Canadá en el estadio Cuscatlán.