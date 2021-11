Hugo Pérez: "Hay un proyecto en 2026, pero en la vida todo cambia"

Tras su llegada a Panamá, Hugo Pérez, entrenador de la selección de El Salvador, habló de su situación contractual con la Federación Salvadoreña de Fútbol e informó que tiene contrato hasta 2025. También opinó que es el presidente de la FESFUT el que tendrá la última palabra sobre su futuro, en caso de que la Azul quede sin opciones de pelear por un boleto al Mundial.

Luego del empate ante Jamaica, el viernes en el Cuscatlán, saltaron las alarmas en muchos aficionados debido a que el técnico de la Azul dio declaraciones que muchos interpretaron como dejar su continuidad en el aire.

"Yo tengo contrato hasta 2025. Si en dado no caso no clasifiquemos o quedemos eliminados, el presidente es el que tiene la última palabra. Hemos hablado y hay un proyecto en 2026 pero en la vida todo cambia", dijo Hugo Pérez.

El estratega nacional también aprovechó para hacer énfasis sobre el objetivo de la selección y descartar cualquier promesa de ir al mundial que muchos seguidores cuscatlecos han interpretado en las últimas semanas.

"Yo he escuchado cosas allá en El Salvador como que he prometido ir al mundial. Yo no he prometido ir al mundial, simplemente que ya estamos en esto y hay que pelear hasta que estemos matemáticamente eliminados porque es la forma de competir", comunicó el entrenador de la selección.

Ya en lo deportivo, el cuerpo técnico remarcó que el próximo partido ante Panamá será el más importante de esa octagonal debido a la posición en la que se encuentra el equipo nacional en la tabla de la octagonal. "Creo que el partido más importante de la octagonal para nosotros es este martes", declaró el entrenador del combinado nacional.

Ya para finalizar, el ex jugador de la selección de Estados Unidos habló sobre los procesos que arrastran las otras selecciones de Concacaf y cómo esto es algo que quiere implementar en El Salvador.

"Yo tengo seis meses en la selección mientras los otros equipos tienen tres o cuatro años a los técnicos actuales y hay cosas que tenemos que cambiar en el fútbol y no es pecado decirlo", agregó el seleccionador.