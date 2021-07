Hugo Pérez: "Los errores se pagan caro"

El técnico Hugo Pérez analizó algunas situaciones del partido contra Catar que El Salvador perdió por 3-2 en el State Farm y el penalti que derivó en el tercer tanto catari fue un tema sobre los que el ex mundialista dio su valoración.

El Salvador perdió 3-2 en el juego por los cuartos de final de la Copa Oro 2021 en la rueda de prensa surgió la pregunta sobre el penalti que le sancionaron a El Salvador por una mano de Darwin Cerén tras un rebote del disparo del jugador catarí en el área.

"Me voy con la alegría en el sentido que nuestros jugadores se comportaron de una manera correcta, hemos dado pasos importantes aquí en Copa Oro, la actitud de nosotros, la forma de jugar creo que no dudamos en hacerlo, pero los errores se pagan caro y son cosas que tenemos que aprender", valoró el entrenador del combinado cuscatleco.

El ex mundialista con Estados Unidos se mostró orgulloso del trabajo de sus jugadores y ahora tocará enfocarse en la octagonal de la Concacaf.

"En general que más le puedo pedir a los jugadores, ahora que todavía podemos dar más, si podemos dar mucho más y es lo que vamos a intentar hacerlo hoy que ya entramos a la octagonal", declaró.

Hugo Pérez opinó que hay mucho por trabajar en la selección de cara a la eliminatoria. "No podemos esperar en el segundo tiempo, no podemos esperar que vamos abajo, son cosas que necesitamos aprender, necesitamos estar más atentos porque con un equipo como ellos o cualquier otro equipo que tiene recorrido, la experiencia te cuesta, pero la reacción en el segundo tiempo fue positiva".

"Creo que el 3-3 no sé si es fuera de lugar, hay una jugada que creo que es penal por lo que yo vi, pero puede ser que me equivoque, al final no tenemos excusa y Catar fue contundente en los periodos que tuvieron ellos la oportunidad y nos vamos con un sabor amargo hasta cierto punto porque pensábamos, deseábamos, soñábamos que nuestra gente se sintiera orgullosa de pasar a la final pero no se dio", expresó

Y la jugada del penalti por la mano de Darwin Cerén que derivó el en tercer gol de Catar no podía faltar entre las preguntas a Hugo Pérez en la rueda de prensa.

"Acabo de ver el penal que nos cobran, es un tiro, rebota en el pie y el jugador de nosotros tiene la mano hacia un lado; no sé cuál es la observación del árbitro porque yo pensaba que la regla era que si el tiro va y pega en la mano es penalti y depende donde la tenga, pero viendo el video veo que la pelota le pega en el pie y después rebota en la mano sin ninguna intención. Creo que es algo que los árbitros deciden, no entiendo, te lo digo sinceramente, pero al final no voy a protestar', explicó Pérez.

A pesar de la derrota, el entrenador salvadoreño-estadounidense dijo que le quedan detalles positivos.

"Me deja un poco contento en el sentido que llegamos a esta Copa Oro, hasta cierto punto sin que nos dieran una oportunidad y no estoy hablando de pasar a la segunda ronda, no estoy hablando de calificar sino de todas las cosas que nos han pasado, creo que nadie nos daba una oportunidad y gracias a Dios hemos demostrado, nos falta mucho y vamos paso a paso, hemos mejorado y esto nos va a servir muchísimo en la octagonal y ojalá podamos hacer un buen papel", mencionó.

A criterio de Pérez "una vez más nos pasa factura los primeros 10 o 15 minutos, creo que el partido se torna boca arriba y ya el segundo tiempo el penal nos cuesta en el sentido que vas 3-0 pero a la misma vez habíamos hablado que teníamos que calmarnos y hacer lo que veníamos haciendo. No es penalti para mí pero respeto a los árbitros pero reaccionamos y eso es importantísimo y la personalidad de los jugadores y el deseo de seguir con la misma idea nos ayudó a ponernos cerca, tengo que ver el video y no sé si el gol en offside y el otro para mí era penal pero no voy a poner excusas y perdimos el partido en los primeros 10 minutos del primer tiempo".