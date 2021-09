Hugo Pérez: “No podemos jugar así”

El Salvador obtuvo su primera derrota en la octagonal y fue ante Canadá de visita con un marcador de 3-0. Tras tres fechas, el combinado nacional solo ha sumado dos puntos de nueve posibles y no ha anotado ningún gol.

El técnico de la selección, Hugo Pérez, comentó que la razón por la que perdieropn se debe a dos aspectos: el mal inició del partido del combinado nacional y la desesperación por ir atrás en el marcador.

“Creo que tuvimos dos problemas grandísimos. Los primeros diez minutos no salimos con dinámica, salimos muy flojos, perdíamos el balón y no apretamos bien, no recuperamos bien y esos 10 minutos nos cuestan 2 goles, después de 25 o 30 minutos empezamos a generar más fútbol pero no nos alcanza, porque en el último cuarto no definimos bien y después el segundo tiempo tratamos de revolucionar algunas cosas pero no funcionaron tampoco, porque creo que caímos en la desesperación tras el tercer gol. El equipo se desespera y empezamos a tratar de jugar de una manera que no sabemos jugar, el pelotazo largo, rifar la pelota y mentalmente nos caímos después del 3-0”, comentó.

Pérez agregó que “no hay presión” por ganar los siguientes partidos de la octagonal, que se realizarán en octubre, sino que debe haber “hambre y deseo por hacerlo”, incluyendo un cambio de mentalidad que creyó que ya había superado su grupo tras lo hecho en la Copa Oro.

“Tiene que haber un hambre y deseo por ganar los partidos, sin duda, pero no podemos hacerlo como lo hicimos hoy en los primeros 15 minutos, no podemos jugar así ya sea en casa o afuera no nos alcanza, creo que debemos cambiar de mentalidad, pensé que lo habíamos sobrepasado en Copa Oro pero me dí cuenta que hoy nos faltó eso, porque no puede ser que en los primeros 10 minutos regalemos dos goles sin poner el esfuerzo de ir a pelear las pelotas que se pierden, eso no cabe, no tenemos excusa en ese sentido. Presión por ganar (los partidos) que vienen no; deseo y compromiso, sí, de eso no hay duda, pero tenemos que hacerlo diferente no con esa actitud que tuvimos en los primeros 15 minutos”, expresó.

El técnico concluyó diciendo que deben cambiar el juego hecho hoy y reiteró que los miembros de la selección solo podrán competir si recuerdan las bases hechas en la Copa Oro.

“Hoy mostramos lo que no tenemos que mostrar de la manera que no tenemos que jugar, nosotros tenemos que entender que no podemos jugar si no luchamos, si no tenemos dinámica, sino reaccionamos en transición, si solo hacemos sombra, no podemos jugar así, no con estas selecciones, no con esta clase de jugadores. Ahora, si nosotros volvemos a la base que tuvimos en Copa Oro de añadir todas esas cosas que hoy no las tuvimos sí podemos competir, pero como lo hicimos hoy no tenemos chance”, señaló.