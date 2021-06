Hugo Pérez: "San Cristóbal y Nieves es mejor equipo que éste"

El míster de la selección nacional de El Salvador, Hugo Pérez salió conforme con el resultado ante Antigua y Barbuda ( 3-0) donde la Azul selló su pase a la repesca donde se definirá quién irá a la octagonal final de la CONCACAF que dará boletos para el Mundial de Catar 2022.

"Hubieron cosas que hicimos muy bien y cosas que no hicimos bien, esas cosas que tenemos que mejorar, ya entrando a esta última fase de la octagonal", con respecto a la pregunta donde se le consultó por el rendimiento del combinado nacional en el Cuscatlán.

REACCIÓN DE HUGO PÉREZ TRAS EL PARTIDO

Pérez, que obtuvo su segunda victoria en su segundo partido al mando de la selección, aseguró que será más complicado enfrentar a San Cristóbal y Nieves.

"San Cristóbal y Nieves es mejor equipo que éste, por eso ellos quedaron en el primer lugar de su grupo, pienso yo que será un partido más complicado que estos dos que hemos jugado", opinó al respecto del rival de El Salvador en la ventana FIFA del 12 y 15 de junio.

COSAS POR MEJORAR

Hugo Pérez señaló las cosas positivas y negativas de la presentación de la selección ante Antigua y Barbuda. El estratega nacional se mostró contento por el hecho de que el equipo generó ocasiones ofensivas, pero no fue la misma opinión con respecto a la compatibilidad.

"Si analizo todas las oportunidades que tuvimos para mí fueron cosas muy positivas, porque para hacer goles tienes que crear, no puedes hacer goles sin creas, entonces creamos muchas ocasiones oportunidades, pero no fuimos contundentes a la hora de finalizar la jugada, pero se crearon", dijo.

Agregó sobre las transiciones defensivas. "Una de las cosas que no me gustó del partido fue la transición defensiva, creo que reaccionamos muy tarde cuando teníamos que ir a presionar más y cuando te digo presionar es meter a la primera línea, no soltamos marcas a tiempo, entonces nos complicaron porque ellos tienen velocidad, tenemos que ser un mejor trabajo en ese sentido de que si te quiebran la primera línea de presión, ya tenemos que estar compactos en la segunda línea e ir a apretar más, pero nos estiramos, es un hábito que no me gusta del futbolista salvadoreño", añadió.

Hugo Pérez, DT de la selección, durante el partido entre El Salvador y Antigua y Barbuda, disputado en el estadio Cuscatlán el 8 de junio del 2021. Foto Carlos Cárdenas, LPG

A DESCANSAR

Hugo Pérez finalizó su intervención en la rueda de prensa diciendo que le gusta la idea de que sus jugadores podrán descansar unos días antes del encuentro ante San Cristóbal y Nieves.

"los jugadores están un poco cargados, pero hoy ya empezamos a trabajar con ellos los que puedan viajar, no sé si vamos a viajar mañana o pasado, pero irán frescos porque tendremos uno o dos días más de descanso de lo que tuvimos antes de este partido... Esperamos que primero Dios podamos estar mejor para el día sábado".