Hugo Pérez asegura que jugando como ante México, El Salvador no irá al Mundial 2026

El técnico de la selección de El Salvador, Hugo Pérez, no salió conforme del estadio Azteca luego de la derrota del combinado nacional ante el “Tri” por 2 a 0.

El equipo cuscatleco cayó en el “coloso” de Santa Úrsula con los goles de Uriel Antuna y Raúl Jiménez en el primer tiempo. Ya en la etapa complementaria, la escuadra nacional adelantó un poco las líneas pero se vio limitado a la hora de atacar.

Previo al último juego de la octagonal, el seleccionador adelantó que el duelo ante los mexicanos significaba el inicio del proceso 2026. Sobre la siguiente eliminatoria y la derrota en el DF, el estratega mencionó lo siguiente: “Tenemos que mejorar muchísimo si queremos llegar a un mundial. Aún con Estados Unidos, México y Canadá fuera de las siguientes eliminatorias por ser anfitriones, jugando así no vamos a clasificar al mundial”.

Sobre el encuentro ante México, el seleccionador criticó lo que realizaron sus pupilos en los primeros 45 minutos, parte a la cual calificó con un “0”.

“En el primer tiempo no fuimos capaces de generar fútbol, de generar ocasiones. El 2-0 refleja los errores que hemos venido arrastrando en las eliminatorias. No podemos darnos el lujo de cometer esos errores ante México. El primer tiempo fue un ‘0’ en todo. Entramos muy nerviosos en el primer tiempo y ya reaccionamos con el 2 a 0 y eso no sirve”, criticó Pérez.

A pesar de que la escuadra nacional se resguardó la mayor parte del juego, cabe destacar que Pérez había mandado elementos en la parte ofensiva para tratar de seguir con su idea de juego pero no terminó funcionando.

“Si uno no tiene la pelota ante México no sirve de nada. Pude haber alineado a seis defensores pero no es mi estilo de jugar y no lo hemos venido haciendo así en la octagonal y no iba a cambiar para este partido. Esto es algo que lo he hablado en reiteradas ocasiones con mis jugadores”, apuntó Hugo.

Cabe destacar que la selección finalizó séptima en la octagonal luego de perder ante México y la victoria de Jamaica ante Honduras, resultados que permitieron a los “reggae boyz” superar a los cuscatlecos por un punto.

Hay que resaltar que el estratega adelantó un cambio en las futuras convocatorias tomando en cuenta lo realizado en los últimos juegos de la eliminatoria.

“Lo importante de la octagonal es saber adónde estamos. Somos el séptimo equipo de CONCACAF. Aspirar a un mundial requiere demasiado. Estos partidos nos ha dado idea de los jugadores que seguirán con nosotros, los que nos siguen y a quienes podemos traer”, agregó Pérez.