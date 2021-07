Hugo Pérez cree que su proceso en El Salvador avanzó en derrota ante México

Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador, aseguró que su proceso en el equipo centroamericano avanzó en su derrota por 1-0 ante México en la Copa Oro, debido al buen segundo tiempo de sus dirigidos.

"No me voy satisfecho porque perdimos, pero es un paso más que hemos dado, nos falta mucho. Para competir de tú a tú 90 minutos con México necesitamos más trabajo", explicó en rueda de prensa.

El Salvador fue superior a los mexicanos en el segundo tiempo, cuando Joaquín Rivas y Alexander Larín estuvieron cerca de darle el empate a su conjunto.

"Lo bueno de jugar con México es que juega, no se queda atrás. Pensamos que iba a hacer un partido de esta índole, por eso presionamos más arriba. Hay que darle crédito a México, nosotros nos equivocamos más, no supimos aprovechar el tener la pelota, nos faltó tener más paciencia", añadió Pérez.

Con su caída ante los mexicanos, El Salvador terminó como el segundo lugar del grupo A de la Copa Oro con marca de dos victorias y una derrota; en los cuartos de final se enfrentará al mejor equipo del sector D.

"Me gustó más el segundo tiempo que el primero, pero tampoco voy a hacer fiesta. Necesitamos mucho trabajo. México dominó el primer tiempo, me voy con la reacción que tuvimos después de ir abajo del marcador en la primera mitad e ir peleando, eso me da más que todo, es una luz al final del túnel", señaló el técnico de 57 años.

El futbolista retirado elogió la actuación del guardameta salvadoreño Mario González, quien salvó un par de tiros a gol del delantero mexicano Rogelio Funes Mori.

"Mario fue extraordinario en realidad, no solo lo que hizo con el pie, los tiro peligrosos que sacó. Mario se encuentra en un buen momento", celebró.

Pérez también alabó el desempeño del extremo Amando Moreno, quien al minuto 60 sustituyó a Marvin Monterroza para darle verticalidad a El Salvador.

"Armando nos dio oxígeno, nos dio salida, fue peligroso encarando. Antes de entrar le dije que tuviera la pelota, pero que nos diera pausa, que distribuyera. Todos van entendiendo mi idea, yo necesito a los 23 de la nómina porque el que entra tiene que ser mejor que el que sale", finalizó.