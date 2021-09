Hugo Pérez destacó la velocidad de la selección de Honduras

El entrenador de la selección salvadoreña, Hugo Pérez, comentó acerca del encuentro entre cuscatlecos y catrachos por la segunda fecha de la octagonal donde remarcó la velocidad del equipo de Fabián Coito y el daño que pueden hacer.

El primer partido de Honduras en las eliminatorias fue de visita en Canadá, y al analizar el encuentro, el profesor Hugo Pérez sacó las siguientes conclusiones: “Vi a Honduras muy bien ante Canadá y eso que Canadá es uno de los equipos más fuertes ahorita en Concacaf. Las características de Honduras es que son jugadores rápidos y fuertes con una gran velocidad. Es un equipo un poco diferente a Estados Unidos pero tienen muchas armas y nosotros tenemos que tener cuidado. Tienen una transición increíble con mucha velocidad; el ataque es rápido y tiene gol”.

Cabe destacar que la escuadra bicolor actualmente cuenta con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes, incluso los nuevos integrantes teniendo varios minutos con el estratega sudamericano en los últimos meses.

“Coito tiene su forma de pensar y elegir a sus futbolistas. Yo pienso que Honduras es un equipo con jóvenes y veteranos. Es un equipo bien trabajado; sólo de pensar que salieron con jóvenes no significa que no puedan hacer su trabajo. Para nosotros no cambia si son jóvenes o experimentados, nosotros vamos a hacer nuestro juego”, aseveró Pérez.

Hay que mencionar que la selección de El Salvador terminó el partido con muchos jugadores agotados físicamente en los instantes finales, sin embargo, el profesor asegura que no hay ninguna baja para el domingo para enfrentar a los vecinos centroamericanos.

“Físicamente estamos recuperados. Lo más importante para nosotros es lo que practiquemos. Si Honduras sale más físico no sé, nosotros tenemos que estar preparados. Estamos hablando de tener una idea de lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer”, agregó el entrenador de El Salvador.