"Hugo Pérez era la mejor opción para nuestro fútbol"

Jorge Rodríguez superó la primera vuelta en el fútbol de Guatemala, con Cobán Imperial. Tras 12 fechas disputadas, Rodríguez tiene a los altenses en la cuarta casilla con 19 puntos , a cuatro del líder, Municipal. De eso, selección mayor al Caribe y de la llegada de Hugo Pérez al trabajo de visorías de jugadores mexico-estadounidenses en FEMEXFUT, el estratega cuscatleco habló con EL GRÁFICO.

¿Qué valoración hace sobre el trabajo hecho en esta primera vuelta en el fútbol de Guatemala, con Cobán Imperial?

Hasta ahorita es regular el trabajo que se ha hecho en esta primera vuelta. Se tiene el 51 por ciento de rendimiento, pero todos estamos seis o siete equipos cerca en la tabla. Pero hasta ahora tenemos la mejor delantera y defensa en el torneo acá en Guatemala. Eso es positivo. Debemos ganar para que el equipo siga peleando ahí en los primeros lugares

El equipo estuvo en primer lugar en las primeras fechas, pero luego cayó hasta el segundo y luego al cuarto puesto. Tiene 19 puntos a cuatro del líder. ¿Cómo interpreta ese movimiento en la tabla?

La única fecha que estuvimos en primer lugar fue la cuarta , luego de ganar cuatro juegos al hilo. En la mayoría de fechas estuvimos en segundo puesto y luego en tercero. Ahora estamos en cuarto puesto. Dependemos de lo que podamos hacer. Estamos ahí para pelear uno de los seis lugares para la clasificación

Odir Flores fue complicado por lesión antes de que iniciara este certamen. Ya se ha recuperado. ¿Cuál es la situación actual de ese mediocampista cuscatleco?

Odir ha venido con lesión. Desde hace tres partidos ha ingresado entre 15, 20 y hasta minutos, para que tome ritmo. Ya nosotros lo conocemos y esperamos que en los momentos importantes del campeonato, Odir esté en buenas condiciones y nos pueda dar el fútbol que tiene.

¿Qué le pidió la dirigencia de Cobán al momento de contratarlo?

Me contrataron y nunca me pidieron nada, con la única diferencia de que el equipo ha estado en las últimas cuatro semifinales continuas. Hay que trabajar duro. Pero por la poca experiencia que el fútbol me ha dado , no es cómo iniciés, sino cómo terminés. Cuando clasificás es que comenzás a jugar la nueva etapa.

¿Cree que este equipo, por lo que ha hecho en esta primera vuelta, tendrá el apresto para avanzar a la final y dejar de lado las cuatro semifinales consecutivas que disputó anteriormente?

Lo que tenemos que hacer es ir por etapas. Debemos clasificar primero, porque a veces es bien fácil decir voy a hacer esto o lo otro. Pero ahora lo importante es clasificar. Clasificando a cuartos de final es donde se mira qué tan fuerte puede llegar un equipo. Ahorita en la primera vuelta no se gana nada.

Hablemos ahora del fútbol nacional. ¿Qué opina de la contratación de Hugo Pérez en FEMEXFUT para observar jugadores mexico-estadounidenses en Estados Unidos, para luego recomendarlos para que puedan integrar las selecciones aztecas?

Eso es parte de los proyectos que teníamos en 2015 cuando llegamos a la selección mayor. Para mí, Hugo era la mejor opción que tenía nuestro fútbol, pero lastimosamente contrataron a otro técnico (Ramón Maradiaga) que no no ganó un partido en su gestión. Entonces, esas son de las malas decisiones que se toman. Acá solo queda el hubiera sido, porque ya no se puede. Hubiera sido una buena pieza para el desarrollo de nuestros jugadores nacidos en Estados Unidos. Con Hugo, que conoce, se les pudo haber dado un seguimiento preciso. Son salvadoreños y eso hubiera sido importante. Ojalá que un día no muy lejano se pueda hacer.

¿Cómo ve para la selección mayor los próximos dos juegos de Liga de Naciones, contra Montserrat y Santa Lucía, en el Caribe?

Fui a ver a la selección contra Santa Lucía, el me pasado. Ganó por 3-0 y no convenció. Luego cayó ante Dominicana. Ahora, por selecciones que se han acercado en el ranking a la selección solo le sirve ganar. Lo más importante es que la selección depende de sí misma aún. Espero que les vaya bien y que nuestros jugadores puedan hacer un buen partido y nos puedan regalar una victoria.

Curazao y Canadá ya están cerca de El Salvador en el ránking de CONCACAF...

Sí pero seguimos dependiendo de lo que nosotros hagamos como selección. Curazao tiene dos juegos ante Costa Rica, que no van a ser fáciles y Canadá tiene dos juegos complicados ante Estados Unidos.Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo.