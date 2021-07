Hugo Pérez no miraba mal el empate ante Guatemala

Hugo Pérez salió satisfecho. Sin importar el resultado, al estratega le gustó la forma en que sus jugadores desarrollaron el trabajo táctico que a la postre le significó la victoria y el liderato del grupo.

Fue enfático en que todavía no se ha ganado nada. "Es un gane nada más. Mañana comenzamos a pensar en Trinidad, no hemos hecho nada todavía".

El técnico explicó sus movimientos en el segundo tiempo. "Cambiamos a Rugamas y la idea era que Jairo nos ayudara porque tiene movimiento para bajar y recibir. Hoy lo pusimos como un falso nueve pero no pudimos concretar. En el segundo tiempo pusimos a Márquez y a Jairo en la banda, que es donde se siente más cómodo".

"Se sufre porque no caía el gol pero no sufrimos por fútbol. Si hoy no ganábamos, yo hubiera salido satisfecho por el trabajo que se hizo", agregó el estratega salvadoreño, que vio como su equipo ganó sobre los últimos minutos.

Al consultarle sobre si su equipo bota presión, afirmó que "no sé si los jugadores se quitan presión. Hay que preguntarles a ellos. A veces el gol cae y otras no. No es fácil cuando el equipo se te cierra".

La selección es ya líder del grupo A por delante de Trinidad y Tobago, México y Guatemala.