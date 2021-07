Hugo Pérez reveló que Enrico Dueñas no estará en Copa Oro

El técnico Hugo Pérez reveló en el programa GÜIRI AL AIRE que Enrico Dueñas no formará parte de la selección salvadoreña en la Copa Oro.

Según el entrenador, esta decisión se la comentó hace días, y explicó en el programa el motivo de Dueñas de no jugar con la selección.

Pérez fue claro: "Enrico Dueñas no está en la lista para Copa Oro". ¿La razón? El jugador habría tomado la decisión tras el llamado del cuerpo técnico de su club de mantenerse en la pretemporada ya que aspira a un papel más protagónico con el equipo que juega en el torneo de la Eridivisie.

"La razón es simple. Ellos están en pretemporada y el técnico le pidió que no fuera a Copa Oro porque querían que fuera más constante en el primer equipo. Él me pidió que lo disculpara. Son dicisiones difíciles de tomar", dijo.

Agregó que la decisión de Enrico Dueñas es complicada. "Es una situación difícil para un jugador cuando el técnico te dice que no vayas. Para la octagonal fui claro que tiene que venir porque no hay excusas. Todavía no he decidido si lo voy a convocar pero me dijo que estará", por lo que esto podría considerarse un ultimatum por parte del estratega para que el jugador que ya vio minutos en el preolímpico atienda el llamado de la azul y blanco.