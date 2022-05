Hugo Pérez explica por qué no contará con Marvin Monterroza

El técnico Hugo Pérez reiteró en el programa Fanáticos Plus que no convocará "de momento" a Marvin Monterroza a la selección. El estratega nacional confirmó de esta forma que de nuevo no contará con el volante de Alianza para los próximos duelos correspondientes a la Liga de Naciones contra Granada y Estados Unidos.

"Es una decisión técnica. Alguien decía que me había peleado con él pero yo no me he peleado con nadie. En este momento, por causas técnicas, el no está convocado", dijo Pérez

El técnico de la azul y blanco recordó que Monterroza viene de un período de lesión en el que sigue recuperando su ritmo. "Hubo varias semanas que estuvo inactivo. No quiere decir que ya está descartado pero tiene que ponerse a tono".

El volante de los paquidermos no estuvo en la última convocatoria de partidos en el cierre de la octagonal. Su última convocatoria fue ante Canadá a principios de año y desde entonces no ha sido tomado en cuenta por el cuerpo técnico que reitera que no está descartado a futuro con la azul y blanco.