Hugo Pérez tras derrota ante Costa Rica: "Es lamentable que no haya VAR"

Para el técnico Hugo Pérez es "lamentable" que en la octagonal CONCACAF no haya VAR cuando ocho selecciones están compitiendo para clasificar al Mundial donde se usará el recurso tecnológico.

Pérez dudó de la decisión del árbitro hondureño Said Martínez de pitar el penalti en la jugada de Mario González contra José Guillermo Ortiz, el cual le dio el gol de la victoria a la selección tica tras la anotación de Celso Borges.

"Puede ser que me haya equivocado, pero también creo que el error fue no estar bien concentrado en el primer gol. El segundo es un contragolpe, teníamos la pelota, perdimos, no sé si fue penal, es lamentable que no haya VAR cuando estamos compitiendo para la Copa del Mundo, pero si el árbitro lo pitó, quizá lo ha de ver visto", dijo Hugo Pérez .

Aquí les dejo esta secuencia para que saquen sos propias conclusiones.



Gracias a @alemoreno0100



Esto es fútbol y son circunstancias de juego, que para bien de unos o para mal de otros, suceden.



Saludos ������⚽️ https://t.co/CI4jcNssLf pic.twitter.com/vzh4FOxvJd — Elmer Bonilla (@elmer_referee) October 11, 2021