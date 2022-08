INDES confirma que otorgará credenciales temporales a Comité de Regularización de la FESFUT

El presidente del INDES, Yamil Bukele, aseguró en conferencia de prensa que el ente nacional de los deportes le otorgará al Comité de Regularización de la FESFUT, puesto por FIFA, credenciales para poder operar según las funciones pertinentes.

"Estamos dispuestos a apoyar, siempre y cuando haya compromisos sobre la mesa, y estoy seguro que ese momento la prórroga va a llegar. FIFA ya se pronunció sobre la situación del fútbol nacional y para operar en nuestro país con unas credenciales vencidas, ojo no porque estén vencidas, sino porque habrá un comité de regularización va a necesitar credenciales para poder operar", indicó el presidente.

Yamil Bukele: "No tenemos ningún problema de otorgar las credenciales temporales para este comité transitorio (de FIFA) para que venga y ponga orden en el fútbol y haga las diligencias competentes que ellos ya han mencionado".



La FESFUT se quedó sin credenciales que sirven, entre otras cosas, para que el ente federativo pueda usar el sistema bancario del país, porque estas expiraron el 31 de julio y el INDES ha asegurado que no puede renovarlas sin que la federación haya completado su proceso de inscripción a la Ley General de los Deportes.

Bukele reiteró que "no tienen problemas" para otorgar credenciales temporales al Comité de Regularización.

"Nosotros como INDES no tenemos ningún problema de otorgar las credenciales temporales para este comité transitorio para que venga y ponga orden en el fútbol y haga las diligencias competentes que ellos ya han mencionado cuáles serían en nuestro país", indicó Yamil.

La FIFA ordenó el pasado 1 de agosto la creación de un comité de regularización para la Fesfut con cinco funciones específicas: gestionar la actividad diaria de la FESFUT; revisar exhaustivamente los estatutos de la FESFUT (y otra reglamentación si fuera necesario) y garantizar que cumplan plenamente con los requisitos contenidos en los Estatutos de la FIFA y CONCACAF antes de someterlos a la aprobación del Congreso de la FESFUT.

Además, el comité deberá organizar y llevar a cabo elecciones al Comité Ejecutivo de la FESFUT para un mandato de cuatro años, únicamente de conformidad con los nuevos estatutos de la federación; ejecutar una auditoría exhaustiva de las finanzas de la FESFUT para establecer la situación financiera actual de la entidad e implementar mecanismos y procesos que garanticen prácticas de buena gobernanza financiera; así como establecer una estructura idónea para la correcta gestión de los fondos de desarrollo que proporcionen la FIFA y la CONCACAF, de manera que posibilite la debida inversión de estos en el fútbol salvadoreño.

La FIFA, en la misma resolución ordenó retirar de sus funciones a los miembros del Comité Ejecutivo saliente de la FESFUT, encabezados por el presidente Hugo Carrillo.

Al ser preguntado sobre el plazo que tiene el Tribunal de Disciplina, Ética y Apelaciones para pronunciarse sobre los ex dirigentes del Comité Ejecutivo saliente, Bukele comentó desconocer sobre ese tema, y agregó que lo consultará con los miembros de dicho tribunal.

"Desconozco, hay que consultar con los abogados y miembros del tribunal. Desconozco honestamente cuál es el tiempo. No puedo dar una respuesta al tema, porque no conozco y no quiero dar una respuesta errónea", indicó.