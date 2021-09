INDES construirá museo moderno a Jorge "Mágico" González

El ex futbolista Jorge "Mágico" González tendrá un museo moderno el cual está comtemplado dentro de las obras de mejoramiento del estadio nacional que heredó el nombre del ex fitbolista salvadoreño.

Yamil Bukele, presidente del INDES, confirmó que el museo contará con siete estaciones y circuito de recorrido de unos tres minutos.

Presidente del INDES confirma que el estadio nacional tendrá un Museo para el ex futbolista salvadoreño Jorge "Mágico" González. pic.twitter.com/4XTrOMqrXp — EL GRÁFICO (@elgraficionado) September 22, 2021





"El museo va a tener siete estaciones y la intención es que la juventud siga conociendo y siga hablando de Jorge Mágico González. He tenido la oportunidad de estar fuera del país y las palabras como se expresan de Jorge son únicas" , comentó Yamil Bukele.



Según explicó el presidente del INDES, el espacio que hará honor al ex jugador del Cádiz y ex seleccionado nacionla tendrá capacidad para unas 100 personas.



"Sería muy provechoso que hubiera turismo deportivo y muchos turistas tomaran como parada este estadio", mencionó.



La historia del ex futbolista, opinión de otras figuras deportivas que hablen de Jorge González, publicaciones de periódicos y contenido audiovisual serían parte del museo.



El INDES dio a conocer este miércoles el diseño final para la remodelación del estadio Jorge "Mágico" González el cual se espera esté finalizado en febrero del 2023.



Los trabajos de mejoramiento del escenario deportivo tendrá una inversión de unos $22 millones.



El INDES recordó que la última intervención al estadio nacional fue en 2019, en ese momento se impermeabolizó los graderías y se habilitó la bodega para implementar deportivos de la Federación Salvadoreña de Atletismo.