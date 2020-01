INDES instala comisión normalizadora en la federación de tenis de mesa

La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa está intervenida desde esta semana por una Comisión Normalizadora que instaló el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

La junta directiva de la Fesalteme, presidida por Víctor Hugo Mata, tuvo conflictos internos. Tres de los integrantes renunciaron en 2019, entre ellos Enrique Alfonso y Joel Sosa.

Hubo intentos fallidos por conformar una nueva junta directiva en octubre y enero, debido a que no contó con el aval del INDES.

El máximo rector del deporte nacional divulgó este viernes un comunicado oficial donde se detalla ''un procedimiento administrativo sancionatorio contra los miembros de la junta directiva de la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, debido a una serie de denuncias recibidas en la Gerencia Legal de la institución y por varias irregularidades evidenciadas durante la Asamblea General Extraordinaria del pasado sábado 11 de enero''.

El Comité Directivo del INDES resolvió declarar nulos los acuerdos tomados en la Asamblea General Extraordinaria de esta Federación, suspender temporalmente de sus cargos a los federativos Víctor Hugo Mata, Abel Guzmán y Raúl Chica; además de la creación de una Comisión Normalizadora que ya está en funciones. El jueves sostuvo reunión con entrenadores y este sábado habrá un acercamiento con atletas y padres de familia a las 2:00 de la tarde.

El Gráfico llamó a la oficina de la Fesalteme para contactar a los tres federativos sancionados pero no se pudo lograr el derecho de respuesta de ellos.

En tanto, dos de las atletas de Tenis de Mesa, brindaron sus opiniones por los motivos que llevó al INDES a sentar un precedente en esta disciplina deportiva.

Dinora Salazar comentó a esta redacción ''el año pasado tres federativos renunciaron porque estabana trabajando en pro de los atletas y no estaban de acuerdo con la administración del señor Mata. Los atletas mayores nos expresamos y hubo represalias como el retiro de becas. Samuel Alfonso y René Escobar, dos exatletas de Tenis de Mesa, nos han ayudado porque la Selección Mayor está en el olvido y nuestra preocupación sigue siendo los Juegos de Santa Tecla 2021.

Un acuerdo que no se respetó fue que en la Fesalteme nos dijeron que debíamos pagar $7 dólares para federarnos y tener voz y voto en la Asamblea Extraordinaria pero no nos dejaron entrar, solo a los masters''.

Por su parte, Cecy Orantes, otra deportista de Tenis de Mesa, agregó ''Estoy de acuerdo con la nueva comisión normalizadora. Anteriormente se tuvieron acuerdos con atletas federados y seleccionados con junta directiva y con Indes como moderador pero no se respetaron. Nos genera expectativas porque la Comisión ya tuvo acercamiento con los entrenadores, informándoles que continúen con sus labores para apoyarnos a nosotros los atletas. Nosotros tendremos reunión este sábado. Nos reconforta que se preocupen por nosotros porque no nos estaban tomando en cuenta . La Fesalteme era casi una dictadura''.