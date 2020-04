Ibrahimovic jugará un torneo interno de entrenamiento con el Hammarby sueco

El delantero sueco del Milan Zlatan Ibrahimovic participará el viernes en un torneo interno de entrenamiento con el Hammarby, el club del que es copropietario y con el que se entrena desde hace varias semanas tras trasladarse a su país de origen por la paralización de las ligas debido a la pandemia del coronavirus.



"Zlatan jugará, nos ha impresionado en los entrenamientos", dijo este jueves al portal Fotboll Sthlm el director deportivo del Hammarby, Jesper Jansson.



Las plantillas del Hammarby y la del Frej, un club asociado que compite en tercera división, serán divididas en tres equipos, que jugarán un torneo de once contra once en toda la cancha en el estadio Tele2 Arena de Estocolmo, sin público.



La Agencia de Salud Pública sueca actualizó hace unos días sus recomendaciones y abogó por que no se jugase ningún amistoso, en contra de lo que había dicho poco antes, lo que provocó que se cancelasen varios partidos amistosos de fútbol masculino y femenino, sin público, previstos para el pasado fin de semana.



"Esto es una especie de competición dentro del entrenamiento. Intentamos motivar a nuestros jugadores y los partidos de mañana son una parte de ello. Lo vemos como una actividad divertida y un reto", explicó Jansson al mismo medio.



El Milan, con el que "Ibra" tiene contrato hasta final de temporada, ha llamado de vuelta a todos sus jugadores, aunque el delantero sueco permanecerá en su país hasta que se reanude la Serie A, para lo que no hay aún fecha, según medios italianos.



La presencia de Ibrahimovic en los entrenamientos del Hammarby ha disparado las especulaciones sobre la posibilidad de que juegue en este equipo, aunque ni el club ni el jugador han dicho nada al respecto.



"Ya veremos, ni yo mismo sé lo que quiero hacer, pasa algo nuevo cada día", dijo a principios de mes en una entrevista el diario "Svenska Dagbladet" la estrella sueca, de 38 años, que según medios italianos no renovará su contrato con el Milan, que expira el próximo 30 de junio, y podría retirarse.



El exjugador del Barcelona, Inter y Juventus, entre otros, regresó al Milán en enero tras expirar su vinculación con el Los Ángeles Galaxy y había empezado su nueva etapa italiana con cuatro goles en los primeros diez partidos.

