Ídolo del Real Madrid estaría dispuesto a trabajar para el Barcelona

El exdelantero del Real Madrid, y el que fuera su capitán por años, Raúl González Blanco, manifestó en una entrevista que no ve razones para no trabajar en un futuro con el rival deportivo de los merengues, el Barcelona.De seguro dejó boquiabiertos a muchos, y es que el "Ángel de Madrid" protagonizó momentos épicos ante el club catalán, pero ahora que está fuera de los engramillados no cierra la posibilidad de ir a Cataluña en un tiempo lejano."Me gusta hacer las cosas paso a paso. Lo primero es regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno. Pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro", afirmó el delantero, que fue parte de la era de los "galácticos".Pero el otrora capitán del Real, hace poco menos de una década, dejó en claro que su condición de madridista permanece intacta."He estado 17 años en el Real Madrid y nadie puede dudar de mi madridismo. Mi conciencia está tranquila", aseguró, añadiendo que otra cosa distinta es que reconozca las virtudes del archinémesis de los blancos, el Barcelona.¿Te imaginás a Raúl trabajando en el Camp Nou algún día?