Imponen multa de $63 mil a FESFUT por negar información pública

El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sancionó económicamente a los miembros del comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por negarse a entregar información relacionada a copias de sus actas de reuniones y copias de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor, con una multa de 63 mil 876 dólares.

La sanción, dada a conocer el 11 de diciembre, es el resultado de un largo camino de acceso a la información que comenzó en abril de este año con una solicitud de un periodista de Grupo LPG y que tuvo que llegar hasta un proceso sancionatorio después que la FESFUT se negara a entregar los documentos, los cuales ya han sido declarados como públicos por el IAIP.

En su resolución NUE 37-D-2018 el IAIP declaró culpables a los siete miembros del actual comité ejecutivo de la FESFUT de cometer la falta muy grave consistente en “no proporcionar información cuya entrega haya sido ordenada por este Instituto”, contemplada en el artículo 76, literal C, de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

Por la comisión de esa falta los siete federativos, que son Hugo Carrillo, presidente; el ex diputado Juan Pablo Herrera y Émerson Ávalos, vicepresidentes; Ernesto Allwood, Américo Rodríguez, Wálter Reyes y Mauricio Arias, directores; han sido condenados a pagar, cada uno, la suma de 30 salarios mínimos del sector comercio y servicios, es decir $9 mil 125 dólares con 10 centavos.

En total, el comité ejecutivo deberá desembolsar un total de 63 mil 876 dólares en los próximos ocho días hábiles, contados a partir del miércoles 12 de diciembre, ante el Fondo General de la Nación.

Comisionados del IAIP durante la más reciente audiancia contra el comité ejecutivo de la FESFUT.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

En abril de este año, un periodista de Grupo LPG solicitó a la FESFUT un informe de los fondos públicos recibidos por la FESFUT a través del INDES, un informe de ejecución de dichos fondos, copias de las actas de reunión del comité ejecutivo 2014-2018 y copias de los contratos de derechos televisivos y de comercialización de la selección nacional mayor firmados con las empresas Media World e Imagina US de ese mismo periodo.

La FESFUT únicamente entregó los informes contables, pero se negó tajantemente a revelar sus actas de reuniones y los contratos, lo que dio inicio a un proceso de apelación ante el IAIP.

En el mes de agosto, luego de una audiencia oral a la cual no se presentó ningún miembro del comité ejecutivo de la FESFUT, el IAIP determinó que la información negada debía ser entregada por su carácter público, pero aún los miembros del comité desatendieron la resolución y eso dio paso a un proceso sancionador que culminó este mes.

En su análisis para determinar la naturaleza de la sanción contra la FESFUT, los comisionados del IAIP sostuvieron que los federativos del fútbol nacional no solo han violentado el derecho de acceso a la información de un ciudadano, sino el de toda la población salvadoreña.

“Se ha violado sistemáticamente no solo el derecho de acceso a la información del demandante, sino el de toda la población salvadoreña, que tiene derecho legítimo de conocer sobre las condiciones de transmisión televisiva y comercialización que involucren a la selección mayor de fútbol, ya que esta representa al país en competencias de carácter internacional, ya sea oficial o por invitación dentro o fuera del territorio nacional, por lo que es de interés social por ende, de gran importancia indagar los términos en que se negocian aspectos relevantes de los seleccionados nacionales que representan el nombre de nuestro país”, reza la resolución definitiva.

Herminia Funes, comisionada del IAIP, sostuvo que hay pruebas de que las violaciones de la FESFUT a la LAIP han sido sistemáticas y dejó en claro que la sanción económica impuesta no exime a la Federación de entregar las copias de sus actas y de los contratos. Por el contrario, deberán pagar y además dar cumplimiento.



“La FESFUT sigue estando obligada a entregar o publicar en su sitio web la información que se ha solicitado. Una cosa no determina que lo otro no se hará. Lo que nos interesa es que la persona que ha solicitado la información la obtenga, pero en este caso ya se ha incurrido en una falta muy grave al desobedecer la primera resolución y lo que procede es imponer la multa y que la paguen”, explicó Funes.

La comisionada también hizo hincapié en que durante el proceso los miembros del comité ejecutivo no presentaron pruebas oportunas para sustentar su negativa a entregar la información.

La FESFUT todavía puede pedir una revisión de la condena o acudir a un juzgado de lo contencioso como vía para retrasar aún más la entrega de la información, pero si no paga la multa impuesta el proceso pasará a la Fiscalía General de la República (FGR), que puede actuar oficiosamente y forzar el pago.

Imagen de la audiencia del 20 de noviembre de 2018, contra los miembros del comité ejecutivo de la FESFUT.

Cronología