Incertidumbre en Audaz y Firpo antes del Clausura 2019

El Firpo y Audaz acumulan deudas pendientes que no les permiten inscribirse para el Clausura 2019 y tienen hasta este viernes por la tarde para solventarlas, pues en caso de impago pueden sentenciarse a descender a segunda división.

De acuerdo a los jugadores del Audaz, la deuda asciende a tres meses, lo que ha impedido a algunos de ellos fichar por otros equipos, al no tener su finiquito.

Por ejemplo, Rudy Valencia quiere firmar con Limeño, pero necesita primero desvincularse de los coyotes para sellar el pase. Denunció que quieren pagarle menos de lo que es debido y advirtió que acudirá a su abogado.

Por su lado, Elvin Alvarado contó que no ha firmado contrato con Águila –equipo que lo pretende- ya que tampoco ha sido finiquitado: "Por el momento hemos llegado a un acuerdo que la posibilidad sea de dos a tres años con Águila. Si no se ha hecho nada oficial es porque esperan que tenga el finiquito".

Carlos Monteagudo indicó que esperaban reunirse con la dirigencia este jueves por la tarde, para recibir un cheque con lo adeudado. Al menos esa era la primera versión, pues el mismo jugador expresó por la tarde que estaban con incertidumbre sobre el tema.

Otros jugadores, como Héctor Carrillo, afirmaron no haber sido notificados de ningún encuentro, aunque esperan una respuesta a sus exigencias salariales este viernes por la mañana.

EL FIRPO, PENDIENTE

Los toros no tienen deudas con la plantilla, que fue cancelada el 27 de diciembre, pero suman un problema más complicado: desde mediados del torneo la dirigencia fue demandada por los jugadores Nelson Barrios y Gustavo López, que fueron descartados a pesar de tener contrato vigente.

"Entiendo que eso está avanzado porque nosotros tenemos que inscribir el equipo sí o sí el viernes, todo eso está en manos del presidente (Modesto Torres). Estamos en contacto con el abogado de Barrios", indicó José García Ferreiro, vicepresidente manudo.

Uno de los jugadores descartó negociaciones y dijo que quieren todo el pago, que equivale a tres meses cada uno. "No me han pagado todavía. Querían negociar pero les dije que no. Como hasta pasado mañana (viernes) tienen para inscribir, entonces queremos que nos paguen todo", apuntó López.

Hoy por la tarde el volante confirmó que habrá un encuentro con Modesto Torres en Usulután, en el que intentarán llegar a un arreglo, aunque su postura es que les cancelen lo que FESFUT dictaminó.

Otro dirigente firpense, Miguel Henríquez, señaló que Torres se reuniría con ambos jugadores para llegar a un acuerdo.

SI NO PAGAN, A SEGUNDA

De acuerdo al vicepresidente de la liga mayor, Samuel Gálvez, si los equipos fallan en inscribirse mañana por la tarde, no tendrán plazo extraordinario y descenderán automáticamente a segunda división.

"No hay plazo (extraordinario), si mañana ellos no pueden inscribirse, descienden a la segunda división y van a poder inscribirse hasta que comience el Apertura 2019. Nosotros esperamos que puedan inscribir", indicó el también dirigente del Municipal Limeño.

Añadió que han estado al tanto de la problemática de ambos equipos insolventes, pero han tenido contacto únicamente con la gente del Audaz.

"Nosotros nos hemos acercado al Audaz. El señor de Firpo (Modesto Torres) no se ha acercado a la Liga y eso nos ha preocupado. Con Audaz tratamos de resolver el problema y ellos están con todo, esperamos que este día puedan solventar. Esperemos que en Firpo también lo hagan", dijo hoy, vía telefónica.