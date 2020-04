Independiente aún debe salarios a sus jugadores

A finales de la semana pasada, el presidente de Independiente, Juan Pablo Herrera, le dijo a EL GRÁFICO que pagaría salarios atrasados en la última semana. Pero no fue así. Por lo tanto fueron al menos tres jugadores del último equipo que representó a los camoteros en primera categoría los que hablaron con este medio para confirmar que hasta la fecha no han recibido pago del último periodo trabajado en el Clausura 2020.

"Esto ya desespera. Es lamentable lo que está pasando en el equipo. Yo no sé ahora si voy a seguir en este equipo. En el torneo pasado jugué los 11 partidos. Supe que ha habido compañeros con los que ya se habría arreglado, pero son los que se van a ir al otro proyecto que tendría el presidente, Juan Pablo Herrera", dijo el zaguero lateral, Jorge Umanzor, quien podría buscar nuevos horizontes en el balompié nacional.

Por su parte, el volante Carlos Anzora también confirmó que hay montos pendientes de parte de la dirigencia del equipo vicentino. "Es verdad que aún no recibimos salario. Hasta el momento no ha habido señal de parte de la dirigencia. Lo que más necesitamos ahora es el pago. Por ahora no sé si la directiva piensa en renovarnos contrato para futuros torneos", dijo el mediocampista del equipo de los Fantasmas del Jiboa.

Luego, el atacante Santos Guzmán sigue a la espera del pago del monto adeudado por los camoteros. Tras ese pago cerrará la relación con el equipo vicentino para irse a Santa Tecla desde el Apertura 2020.

"No nos han cancelado. Nos dijeron que en la última semana nos iban a pagar, pero no hubo nada. Fue mentira. No me han llamado. Todos estamos a la espera. Yo supe que ya se habría arreglado con los jugadores que ya fueron presentados para el otro proyecto en el que participará Juan Pablo Herrera", dijo Guzmán.

Caso Carrillo

Luego, por si lo de los salarios atrasados con los jugadores del Clausura 2020 fuera poco, a los de San Vicente se les suma un problema, la demanda que interpuso el zaguero Carlos Carrillo a inicios de febrero de este año, en los tribunales de la FESFUT.

Este medio conoció que esa demanda ya estaría sentenciada y que solo hace falta que se le comunique a las partes involucradas. El defensor aseguró que ha pedido en su demanda que se le pague todo el contrato del Clausura 2020, que terminó el mes pasado, debido a la crisis sanitaria por coronavirus.

Este 4 de mayo a más tardar, Independiente tendrá que presentar el finiquito de Carrillo para poder inscribirse con ese nombre o con otro para el Apertura 2020. "Después de que puse la demanda, pasaron casi 25 días y no me dieron la resolución y luego vino esto de la cuarentena domiciliaria. Si Independiente cambiara de nombre, como se ha dicho en las últimas fechas, el nuevo equipo adquiriría la deuda de mi demanda. No sé como hará Independiente para presentar mi finiquito. Esa esa una de las interrogantes que tengo. No me inscribieron para el Clausura, pero mi contrato está vigente", dijo el zaguero nacional.

Carrillo insistió en que si Independiente cambia de nombre, la nueva administración con el mismo u otro nombre adquiere los derechos y deberes del equipo camotero. "Fijate que el argentino (Cristian) Sánchez Prette demandó a Audaz y tuvo que ser Independiente, a pasar a usar la categoría de Audaz, el que la pagara. Lo tengo claro en ese sentido. Yo demandé a Independiente por todo este torneo. El torneo Clausura 2020 ya había empezado y yo ya no tenía posibilidades para buscar otro equipo. Tenía contrato y no podía buscar equipo", dijo Carrillo, quien además es el presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES)

Carrillo espera que lo del cierre de la FESFUT en estos días, por la pandemia del coronavirus, no sea problema para que Independiente pueda resolver con él y así presentar finiquitos en el tiempo establecido. Con un finiquito que le falte de los Fantasmas del Jiboa será motivo para perder la categoría.