Independiente, con categoría en riesgo

Este jueves iniciará el proceso de inscripción de los equipos de Primera División para el Clausura 2020. Según los turnos acordados, Independiente deberá hacerlo por la tarde ante la Liga y FESFUT. El problema, sus integrantes denuncian aún una deuda de dos meses.

Es requisito indispensable para ocupar una plaza en el siguiente torneo presentar finiquitos de montos pendientes con la plantilla de jugadores y cuerpo técnico.

En el caso del equipo vicentino, integrantes del plantel que pidieron reserva de nombre confirmaron a EL GRÁFICO que hasta esta mañana hay un monto pendiente de dos meses y medio con el plantel de jugadores.

"Este miércoles entrenamos en Apastepeque y todos íbamos contentos de que nos iban a pagar, pero en el lugar, el presidente del equipo Juan Pablo Herrera (vicepresidente de FESFUT) nos dijo que había recibido el monto de un patrocinador, pero indicó que solo le alcanzaba para pagarnos un mes. Dijo que lo tomáramos y que sino, que se perdiera la categoría", dijo una de las fuentes que comentó la situación con este medio.

De acuerdo con información brindada a este medio, el grupo de jugadores de los Fantasmas del Jiboa acudirá a entrenar esta tarde, con normalidad, a la espera de que se resuelva el tema financiero, pero si no hay pago, no firmarán finiquitos y el plantel camotero no se podrá inscribir para el Clausura 2020.

"QUE NOS VEAMOS EN FESFUT"

Otro de los miembros de la plantilla vicentina comentó que "ahora (jueves) llegó el presidente del equipo (Herrera), y como nos deben dos meses y 19 días, llegó queriendo decir que nos bajáramos la deuda, que nos pagaba solo un mes y que así firmáramos, que le perdonáramos un mes y 19 días, que solo para un mes tenía y que si no, que nos viéramos en la Federación (él es directivo de FESFUT). Nos dijo que si no lo hacíamos, se perdía el equipo y los jugadores no aceptaron, nadie aceptó".

Otro jugador agregó: "Anteayer (martes) llegaron al entreno y nos dijeron que ahora nos iban a solucionar la deuda y que nos iban a pagar ahora. Nos dijo que si lo agarrábamos, bueno, si no, que ni modo, que se perdiera el equipo y que cobráramos la fianza después; ningún jugador aceptó y no se sabe qué va pasar con el equipo y que tienen hasta mañana (jueves) para inscribir al equipo".

Sobre las acciones que han tomado, otro jugador dijo que se mantienen en actividades, pese a la incertidumbre. "No hemos parado de entrenar porque tenemos contrato, pero no nos resuelven nada... Él (Herrera) solo dice que si no aceptamos (un mes de pago), que ni modo, se perderá la categoría".

LA VERSIÓN DE LA DIRIGENCIA

Al respecto de la deuda, Jaime Barrera, gerente del Inde, comentó que "lo que pasa es que a algunos jugadores se les debe un mes y 15 días, pero hoy todos quieren que les paguemos dos meses, entonces, cómo se le va a pagar a alguien que ya se les pagó (dos meses y medio). Ahora citamos a los jugadores en un lugar, donde se les va a pagar así, como quieren, para inscribir al equipo".

También confirmó que "sí existe una deuda con alguna parte (del plantel)", y justificó que "eso es normal en nuestro medio, a la 12:00 del mediodía se les pagará toda la deuda a ellos para ya quedar tranquilo".

"El problema es que no tenemos el dinero y cuando uno no lo tiene, tiene que ver cómo arregla, es como cuando uno quiere sacar algo y no tiene el dinero, por eso lo sacas en créditos", comentó.

LOS OTROS EQUIPOS

Por otra parte, el gerente de la Primera División, Oskar Cruz, aseguró que esta mañana de jueves deben presentarse a inscribirse los equipos Alianza, Chalatenango y Metapán. Por la tarde deben hacerlo Independiente, Águila y FAS.

El viernes deben hacerlo en horario matutino Jocoro, Limeño y Once Deportivo. Por la tarde deberán inscribirse El Vencedor, Santa Tecla y Sonsonate.

"Nosotros, como liga, tenemos requisitos adicionales como fichas médicas para los jugadores nuevos, documentación de extranjeros y otros", apuntó Cruz en plática con EL GRÁFICO.