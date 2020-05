Independiente presentó finiquitos, pese a demanda de Carlos Carrillo

Con una demanda pendiente por parte del zaguero nacional, Carlos Carrillo, el gerente de Independiente, Jaime Barrera, se presentó este lunes en el departamento jurídico de la FESFUT para presentar finiquitos del equipo vicentino con relación al ejercicio económico del Clausura 2020.

Entre los documentos entregados por Barrera faltó el finiquito de Carrillo, quien demandó al equipo camotero desde febrero pasado, luego de no llegar a un acuerdo de reducción de salario. Pero de acuerdo con el jefe del departamento jurídico de FESFUT, Moisés Ramírez, se le dio trámite a los finiquitos de Independiente, porque aún no hay sentencia de parte de los tribunales de FESFUT en el caso de Carrillo.

"Tenemos que esperar los términos de esa sentencia. Hay un litigio pendiente por resolver. Estamos supeditados a una resolución. No soy yo como jefe del departamento jurídico el que resuelve. Independiente ha dicho ahora que si fuera condenado por el caso de Carrillo, están en la voluntad de cumplirla. Hay que ver luego que es lo que va a resolver el tribunal del caso y en el caso de que fuera condenatoria, Independiente ya está ofreciendo el pago", dijo Ramírez en plática con EL GRÁFICO.

Por su parte, Carrillo reiteró que el mes de pago que le ofreció Independiente a cambio de la firma del finiquito no lo satisfizo este sábado, un día después de que los camoteros pusieran al día sus cuentas con sus jugadores y cuerpos técnicos del Clausura 2020.

"Se va a esperar la sentencia del tribunal. Es parte de este proceso. Me ha tocado esperar. Pero creo que hubo tiempo para dar la sentencia mucho antes. Desde hace tiempo ya se me hubiera cancelado, pero ni modo. Yo soy bien respetuoso de las decisiones y creo que en la buena fe de la FESFUT en cuanto a que la espera por esta sentencia va a valer la pena. Lo que se me ofreció hace unos días no llenó mis expectativas", dijo el zaguero central, quien también preside la Asociación de Futbolistas Profesionales de El Salvador (ASOFUTPROES).

Por otra parte, el timonel que dirigió a Independiente hasta la fecha 10 del Clausura 2020, Omar Sevilla, confirmó que firmó finiquito con el plantel vicentino. "Llegamos a un arreglo y yo estoy convencido de que uno debe dejar puertas abiertas a los equipos que va. Otros colegas han demandado a los equipos en los que han estado y luego ya no han vuelto a dirigir", dijo Sevilla a este medio.

Los otros planteles

Este viernes, tres días antes del plazo establecido por FESFUT para la primera división, la dirigencia de Chalatenango presentó los finiquitos ante FESFUT. El gerente del equipo norteño, Brayan Rivera, confirmó que junto a otros dos directivos del plantel norteño presentaron ante el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez Guerrero, los finiquitos sobre el ejercicio del Clausura 2020.

"Fuimos el primer equipo en cumplir con ese trámite. "Nos tocó pagar las deudas que no nos competían, pero salimos a tiempo con el trámite. El presidente del equipo, Bertilio Henríquez, quiere hacer bien las cosas. Ya está todo listo", dijo Rivera.

Por otra parte, Limeño, Santa Tecla y El Vencedor fueron otros de los equipo que optaron por presentar en físico los finiquitos. "En el caso de Limeño, solo nos faltaba el caso de Kevin Calderón, pero yo lo finiquité el sábado", dijo el representante del equipo mantequero, Samuel Gálvez, quien también es presidente de la Primera división.

Por su parte, Metapán, por medio de su presidente, Rafael Morataya, confirmó que presentó finiquitos por correo electrónico desde este viernes. "Hasta ahora no hemos tenido observación de algún finiquito presentado", expresó Morataya.