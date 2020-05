Indio Cuscatleco: “La estoy pasando mal, necesito víveres”

Ricardo Montano, mejor conocido en el deporte salvadoreño desde hace 19 años como “el Indio Cuscatleco”, necesita una mano amiga. No trabaja desde hace más de dos meses por la cuarentena domiciliar obligatoria decretada por el gobierno ante la pandemia por el coronavirus y necesita el sustento diario para su familia.

Desde hace 30 años, Ricardo Montano trabaja en la joyería Montano ubicada en el segundo nivel del edificio 129, frente a la plaza Morazán en el Centro de San Salvador, pero desde el pasado 12 de marzo, dejó de recibir clientes. Cerró las puertas del local.

“Toda mi vida he trabajado en la joyería y también con el personaje, porque me contrataban para eventos deportivos, inauguración de algún torneo de alguna escuela; siempre me dan viáticos y algún 'billetillo', pero por la pandemia, todo se suspendió y no tengo ingresos económicos”, indicó Montano, desde su casa ubicada en la colonia Santa Marta, San Salvador.

La cuarentena llegó y Montano quedó sin trabajo. “la joyería se cerró, desde unos diez días antes que se decretara la cuarentena ya no ganaba nada, se especulaba lo que pasaría, cerraron el edificio donde trabajo, en el centro de San Salvador y desde entonces no he ganado ni cinco centavos, pero he recibido donaciones de víveres de algunas amistades”, sostuvo.

MUCHAS NECESIDADES

Se vio obligado ante la necesidad, a vender artículos que guardaba desde muchos años con mucho cariño, como una colección histórica de billetes de Colón, también tiene a la venta un amortiguador para vehículo, entre otras cosas.

El trabajo se paró, cuenta que muchos encargos de anillos de boda y de quinceañera quedaron engavetados, el cliente no llegó por esas prendas ante la cuarentena y hoy necesita víveres y leche para su hija Marjorie, de 10 meses de edad.

Montano es un especialista en la elaboración de prendas de oro como anillos y pulseras, pero también anima eventos deportivos a cambio de viáticos y un pequeño pago en efectivo, pero la actividad deportiva en el país se detuvo y cancelaron todas las participaciones en agenda del Indio Cuscatleco. Su segunda fuente de ingresos también entró en cuarentena.

“También he vendido algunas cositas que tenía guardadas para salir adelante, vendí una colección de billetes que hice por muchos años, ni modo, llegó el día que tenía que venderla, por necesidad, tenía que comprar la leche de mi hija y alimentos para la familia”, añadió.

Vive junto a su esposa Yanira Mejía, sus suegros y sus hijas Marjorie Montano (10 meses) y Vanesa (23 años, estudia en la UES), “necesito víveres, el efectivo ayuda, pero los víveres son más necesarios”, expuso.

En el centro de San Salvador el indio Cuscatleco es muy conocido por su personaje y porque es un especialista en la elaboración de anillos para toda ocasión, cadenas, dijes, pulseras, anillos, entre otros derivados del oro.

El personaje del Indio Cuscatleco nació el 2 de septiembre de 2002 cuando la selección de El Salvador visitó a su similar de Honduras en San Pedro Sula. Montano viajó en excursión con un grupo de amigos hasta suelo catracho y desde ese día, se identificó apoyando a la selección mayor, a la selecta de fútbol playa y otros eventos deportivos donde participó El Salvador.