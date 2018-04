Iniesta anuncia que esta fue su última Champions con el Barcelona

ROMA, ITALIA. El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, reconoció, tras caer su equipo eliminado de la Champions League ante el Roma (3-0), que la derrota "duele más", porque existe "la posibilidad" de que no vuelva a disputar esta competición con el conjunto azulgrana, pues tiene ofertas para jugar en la Liga china la próxima temporada.

"Es una derrota dolorosa, porque no la esperábamos nadie por la renta que teníamos, pero cuando haces las cosas mal, cometes muchos errores y no te adaptas al tipo de partido que es, la Champions, aunque parezca mentira, es así", lamentó tras el partido en el que el conjunto italiano remontó al Bara el 4-1 de la ida.

El centrocampista manchego admitió que el Roma no les dejó desarrollar su fútbol de posesión y toque, "pero si no se puede jugar hay que buscar otra solución y no lo hemos hecho", lamentó.

"La penalización es máxima. Es difícil asumir esta eliminación, porque tenemos mucha esperanza en esta temporada y se nos escapa una vez más", sentenció Andrés Iniesta.

Ante la posibilidad de que este hubiera sido su último partido en la Champions League con el Barça, Iniesta explicó que "esa era una posibilidad" mientras aseguró que "no es día para dar mensajes, todos estamos dolidos".

"No es cuestión de pedir perdón, las cosas salen o no, pero la predisposición de ganar es siempre la misma". Sobre su sustitución, el español no quiso dar importancia a su reacción por el cambio.