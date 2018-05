Iniesta revela por qué mandó a callar a Cristiano Ronaldo

Muchos recuerdan aquella imagen. Iniesta, siempre considerado un jugador disciplinado y nada problemático, rompió el guión y mandó a callar a Cristiano Ronaldo con una señal con el dedo.

Luego de viajar al Japón para firmar su nuevo contrato, el programa Chester lo entrevistó y le pregintó qué fue lo que realmente pasó en aquella ocasión y qué fue lo que hizo que Iniesta tomara esa actitud con el portugués.

El internacional fue empujado por Lass Diarra cerca de la frontal del área, cuando el marcador iba empate a cero. Cristiano le reclamó que se levantase, y el manchego se levantó para mandarle callar. “Me recriminó que me había tirado. Lo hacía estando en el Camp Nou, en mi casa”



Pero también recordó el otro momento en que el rival lo sacó de sus casillas. “La vez que he estado más al límite ha sido con van Bommel en el Mundial. Me entró con dureza y luego me dio un pisotón. El árbitro le permitió más de lo normal”, dijo.