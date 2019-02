Insatisfacción en el FAS, que suma siete de 21 puntos posibles

Los ánimos en la interna del FAS tras el pitazo final en San Vicente, y el 0-0 ante Audaz, no fueron los mejores ya que todo el banquillo y cuerpo técnico del equipo asociado reclamó a la cuarteta el gol anotado por David Rugamas en tiempo de descuento que Martínez anuló por fuera de lugar.

"Pese a todo veo el volumen de juego que tuvo el equipo en el partido, lo valoro mucho pese a que nos vamos inconformes por el trabajo arbitral, aún estamos analizando esa jugada que nos anula, pero insatisfecho por la labor arbitral, es cierto que no hemos ganado (en las últimas seis fechas) pero nos queda la duda en esa jugada que nos anulan el gol", destacó Prado.

"Siento que fue un arbitraje muy localista que no nos ha gustado para nada. Fue sumamente localista, nos pitó todo en contra y se lo dije hasta el cuarto árbitro; pero bueno, hay que dejar eso allí", prosiguió Prado.

Sobre la labor de sus pupilos, el técnico de los asociados afirmó que "hubo cosas en el primer tiempo que no me parecieron pero que mejoramos en el segundo, aunque tuvimos un par de desatenciones que provocó que ellos llegaran a nuestra portería. Los cambios que hicimos nos ayudaron a controlar un partido duro, en una cancha que no nos permitió mucho, es la realidad, pero nos está costando ese gol, nos está costando ponernos a ganar y a partir de allí dominar el partido", destacó.

DIFÍCIL DE DOMINAR

Prado admitió que "no era un partido para poder dominar la pelota, es muy díficil en esta cancha hacerlo y lo luchamos como ellos; y sí, el arbitraje me dejó un mal sabor", confesó.

"Es cierto que no estamos (en la posición) donde nos gustaría estar, eso es evidente, no era lo planificado y no es que me excuse por el hecho que FAS (generalmente) arranca mal (los torneos), no debería ser así; hemos sido objetivos al decir que hemos dominado la mayoría de los (seis últimos) partidos... Le estamos exigiendo a los delanteros que tengan mayor protagonismo", finalizó.