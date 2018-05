Insólito: atleta olímpica participa vestida de Power Ranger

No es común observar este tipo de cosas en atletas de diferentes ramas deportivas a nivel mundial, pero para la saltadora de altura Inika McPherson sí es normal.

La atleta de origen estadounidense dejó sorprendidos a los presentes en los juegos de Drake Relays, en Des Moines, tras hacer su participación en la pista vestida de Power Ranger negro.

“Cuando enseño a los niños les digo que tienen que ser un alter ego en competición. Un superhéroe en el que crean de verdad. Yo crecí viendo los Power Rangers y elegí al negro por delante del rosa porque era el líder. No puedes ser la misma persona en casa, que en la pista”, relataba McPherson, de 31 años.

Inika llegó a estar sancionada 21 meses tras dar positivo por un derivado de la cocaína, pero superó ese obstáculo y volvió a competir. "No era algo que me ayudara. No quiero sustancias para mejorar", contó la estadounidense.

Pese a que iba con el traje completo, que incluso le obstruía la visualización, McPherson realizó su participación de la mejor manera posible y se elevó 1,91 metros, cosechando el segundo lugar de la competición tras Vashti Cunningham.

McPherson ya había llamado la atención en muchas otras citas. Una de ellas fue en el mundial al aire libre de Londres cuando compitió con dos franjas negras pintadas bajo los ojos.

Su mejor marca es un salto de 1,96, algo de muchísimo mérito debido a que mide 1,63 metros en un deporte donde las saltadoras suelen superar los 1,70 con cierta normalidad.