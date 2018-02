Insólito: jugador ocultó la muerte de su hijo para disputar un partido

Alaa Ahmed es un portero de apenas 21 años que milita en el Al Shorta de Irak y que está dando la vuelta al mundo por haber ocultado a sus compañeros y dirigentes del club el fallecimiento de su hijo.

Ahmed se enteró del trágico deceso de su retoño de apenas cinco días de nacido antes de un encuentro futbolístico con su club, pero no quiso revelar la noticia para no quedar excluido de la convocatoria.

Al finalizar el partido, sus compañeros se fundieron en abrazos al lograr un empate 1-1 ante uno de los favoritos del campeonato iraquí y justo en ese momento de júbilo Ahmed estalló en llanto.

Alaa Ahmed (POR del Naft Maysan iraquí????) ocultó el fallecimiento de su hija de 5 días para no ser excluido del choque ante el Al Shorta. Tras el pitido final rompió a llorar y contó la noticia a sus compañeros. pic.twitter.com/shRNSMutcG

Fue entonces que los jugadores del Al Shorta se enteraron de la triste noticia de la muerte de su pequeño hijo, debido a complicaciones en el parto.

"No dije nada a mis compañeros ni al DT, sabía que no me iban a dejar jugar. Quería demostrar de lo que era capaz"



???? Alaa Ahmed, arquero del ???? Naft Maysan, ocultó la muerte de su hija de 5 días para poder jugar un partido. Después de declararlo, rompió en llanto. ?? pic.twitter.com/vaDrERzBzk