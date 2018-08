Inter de Milán iniciará acciones legales contra el presidente de la liga española

El Inter de Milán anunció este viernes que tomará medidas legales contra el presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que este declarara que el equipo milanés hace "trampas" con sus operaciones en el mercado de fichajes.

"FC Internazionale Milano comunica que tomará medidas legales contra el señor Javier Tebas por las declaraciones concedidas hoy a la prensa", reza el escueto comunicado del conjunto milanés, publicado en su página web.

La reacción del club "nerazzurro" se produce después de que Tebas lamentara en una entrevista con el diario madrileño "ABC" que, en su opinión, equipos como el París Saint Germain, el Manchester City o el propio Inter "inflacionan" el mercado de fichajes con sus inversiones.

"Habrá que preguntarse por qué existen clubes-Estado que están inflacionando el mercado llevándose jugadores. Las cosas no ocurren solo por errores propios de gestión, que no creo que sea el caso, sino porque en otros lugares pasan cosas que no deberían ocurrir", dijo.

"Me refiero al PSG, pero también a la Juventus con el fichaje de Cristiano Ronaldo o a estas ofertas del Inter de Milán que no tiene dinero para fichar jugadores y luego le ofrece a Modric una barbaridad de dinero a cobrar en no sé dónde...", prosiguió Tebas en la entrevista al medio español.

En esta sesión de mercado, el Inter invirtió cerca de 77 millones para fichar a jugadores como el belga Radja Nainggolan, el argentino Lautaro Martínez o el senegalés Keita Baldé Diao.

Los milaneses también se plantearon el fichaje del centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric, aunque la operación terminó sin poder concretarse.