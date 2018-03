Inter de Milán quedó estancado

Lee también

El Inter de Milán no pasó del empate a dos ayer en el campo del Torino, en el duelo que abrió la vigésima novena jornada de la serie A italiana y complicó su lucha por alcanzar la tercera posición que da la clasificación a la fase previa de la próxima Liga de Campeones.Los milaneses se habían adelantado gracias al francés Geoffrey Kondogbia, pero se dejaron remontar por los goles de Daniele Baselli y del ghanés Afriye Acquah, antes de empatar por medio del internacional italiano Antonio Candreva.En la fase final, el croata Iván Perisic falló tres buenas ocasiones para darle el triunfo a un Inter que es quinto y que se quedará a ocho puntos de distancia del Nápoles, tercero, si los azzurri ganan este día ante el modesto Empoli en la continuación de la jornada.El equipo que entrena Stefano Pioli rozó el gol de la victoria en los últimos minutos, pero no pudo concretar ninguna para quedarse con los tres puntos.Por su parte, el A. C. Milán ganó por 1-0 al Génova gracias a un gol del chileno Mati Fernández, y se colocó a dos puntos de distancia del Inter.