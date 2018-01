"Ir a Cádiz no es algo fácil, es saber ir"

Llegar a los 60 años de edad, se dice fácil, aunque no lo es para todos. Sí, de una vida "mágica" dentro del césped, llena de puro fútbol y algarabías de jugadas que paralizaban el corazón de cualquiera que lo recuerda y lo vio en aquella época dorada, incluso, luego de su retiro del deporte más hermoso del mundo, el fútbol.

Jorge "Mágico" González, quiere celebrar con bombos y tambores su natalicio y ya se prepara para ello.

60 años de pintar magia... Jorge, ¿cómo quieres vivir tu cumpleaños número 60?

Primeramente quiero vivirlo con compañerismo, de una una forma muy positiva. Quiero que nuestro país no empeore y guardemos la mayor normalidad posible. Esperamos tener una fiesta llena de fútbol en la que se realice sanamente y de la mejor manera.

Comentan que aún sigue viva la leyenda de "El Mágico"González en Cádiz, ¿Tú creés eso?

Creo... Lo creo. No es jactancia, sino que lo creo porque tengo bastante idea de cómo fue la familia caditana conmigo. Aún se siente y se lleva de una manera en el corazón que nunca lo había sentido. Ha pasado mucho tiempo y se ha visto esa atracción por mi fútbol.

Jorge, se ha intentado llevarte a Cádiz en varias ocasiones pero por varios motivos no ha logrado el viaje, ¿Esta vez sí se cumplirá ese objetivo?

Siempre lo he dicho... Ir a Cádiz no es algo fácil, no es que solo iré y ya. Es un poco saber ir, o mejor dicho saber estar en Cádiz. En este caso a mí me corresponde quizá pensar así por lo que me hace un significado de ese nombre. Creo que sí... será posible que esta vez vaya allá, más porque el presidente (Manuel) Vizcaíno ha prometido llevar a la selección al Trofeo Ramón Carranza.

¿Nervioso de regresar?

No sé qué va a suceder. Trataré de tomármelo con la más calma y tranquilidad posible, ya que no estoy en edad para estarme alterando tanto (risas). Ojalá lo lleve bien ya que serán emociones encontradas.

¿Cómo se siente de que nuestra selección pueda disputar el Trofeo Ramón Carranza?

Me encantaría, me alegraría muchísimo, primeramente por nuestro fútbol. Yo sé que estamos en una situación en estos momentos algo mal. Esperemos que con esto nuestro fútbol cambie un poco, ya que será muy interesante para nosotros. Ojalá sepamos corresponder de la mejor forma.

¿Cómo tomarías la noticia si en un dado caso se tome la iniciativa que el estadio de Cádiz lleve tu nombre?

Particularmente, pienso que Cádiz tiene muchos personajes que son más propicios, más idóneos para que ese estadio lleve mi nombre. Hay muchos personajes de Cádiz que merecen tener su nombre en ese estadio.