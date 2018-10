Irvin Herrera retornará al FAS para el clásico ante Águila

En el mar de problemas que tiene el FAS, Irvin Herrera se presenta como un salvavidas. El delantero salvadoreño regresó a las prácticas con los felinos tras permenecer descartado, primero por decisión técnica y luego por lesión.

"Tuve una lesión hace como dos semanas, pero anteriormente (su ausencia) era por decisión técnica que no podía estar y yo respetaba mucho. Ahora ya puedo reincorporarme al equipo, estoy en un 70 por ciento y solo me falta trabajar la parte física para estar a tono con mis compañeros", comentó Herrera a EL GRÁFICO.

El ariete cuscatleco no ha logrado romper las redes rivales en este nuevo certamen, tras acumular minutos en las primeras tres fechas, ante Alianza, Águila y Pasaquina. Posteriormente quedó fuera de las nóminas del ex entrenador Álvaro Gómez y tuvo una lesión muscular que mermó su situación.

"Era una contractura muscular, que fue algo fuerte porque no me dejaba entrenar, pero ya pasé esa etapa y ahora debo enfocarme, prepararme y estar con mis compañeros, para entrar a la cancha y ayudar", añadió el ex delantero del Cosmos de la NASL estadounidense.

El jugador de 27 años considera que no llegará al clásico nacional ante Águila en condiciones para disputar 90 minutos, pero puede sumar en el tiempo que le toque jugar.

"Aunque no sean 90 minutos, para 45 sí voy a lograr estar y esperemos que me tome en cuenta el profe (Erick Dowson Prado), para aportar al equipo, porque necesitamos de todo el plantel", expresó.

Sobre el cambio de DT, dijo que la salida de Gómez "nos tomó por sorpresa, a veces nosotros también tenemos ese tipo de decisiones. Comprendemos que se haya ido por motivos familiares y como él dijo, si en un momento se le da la oportunidad, que pueda volver".