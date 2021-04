Isaac Portillo: "Fue un momento de euforia y de felicidad"

José Isaac Portillo, seleccionado sub-23 y jugador del Atlético Marte, anotó su primer gol en el presente torneo y le dio al equipo marciano su primera victoria en el Clausura 2021.

Atlético Marte tuvo que esperar cuatro meses para obtener una nueva victoria en el fútbol salvadoreño. Lo hizo en una cancha donde pocos logran sumar como el Polideportivo Tierra de Fuego y con un gol de José “Clavito" Portillo terminó la mala racha capitalina y suma cuatro puntos en el grupo A.

"Significa mucho porque sabíamos que lo veníamos buscando, sabíamos que eran tres puntos de oro en esta etapa, no veníamos haciendo mal las cosas, habíamos sacado un punto ante FAS, luego hicimos un gran partido ante Once Deportivo pero lastimosamente no se nos había dado el resultado y ante Jocoro se nos dio", comentó Isaac Portillo.

El tanto de "el Clavito" Portillo fue al minuto 71 y su anotación ante Jocoro en Tierra de Fuego dejó confianza en el volante de marca, originario de Apopa.

"Fue un momento de euforia y de felicidad porque sabíamos que teníamos la posibilidad y el partido era para guerrear, lo estábamos haciendo a la perfección y la recompensa fue el gol", recalcó el futbolista de 21 años de edad y ex reservista del Alianza.

Portillo suma 720 minutos en ocho partidos disputados en el presente torneo.

"Teníamos cinco años de que no se ganaba de visita, 14 fechas sin ganar y el equipo entendió eso y ahora encaramos de mejor manera la semana para enfrentar a Alianza que es un gran rival", expresó el volante mixto.

"He venido de menos a más y el cuerpo técnico me ha dado la confianza para adaptarme poco a poco a la primera división, no he tenido el mejor rendimiento pero sí un rendimiento aceptable y eso me ayudó para llegar a selección, el torneo pasado jugué todos los partidos", explicó.

El seleccionado sub-23 dedicó el gol a su familia y a la memoria de sus abuelos. "Siempre han sido el motor desde que inicié en mi etapa de futbolista", dijo.

Marte ya está listo para el juego ante Alianza. "Será un partido muy disputado, ellos venían de perder dos fechas seguidas y se reencontraron con el gane ante Firpo y empiezan a retomar eso pero nosotros estamos motivados, con la mayor disposición y esperamos que se queden los tres puntos a nuestro favor", dijo.

El juego ante Alianza lo ve como un buen test para medir su nivel y es un paso más en su anhelo de clasificar a la siguiente fase.

"Nos toca otra vez contra Alianza y viene desde hace muchos años manejando la misma base, es un un equipo compacto, hay mucha experiencia pero lo más importante no es lo que hagan ellos sino lo que nosotros podamos hacer para contrarrestarlos", destacó.

El Clavito tiene clara sus metas. "Tenemos un equipo que está plagado de mucha juventud pero tiene mucha hambre y deseo y la meta es clasificar. En lo personal quiero tratar de ser importante para el club, tratar de estar en la mira de la selección y tener una vitrina para jugar en el extranjero", mencionó.

El Clavito Portilo explica que el paso por selección sub-23 y el trabajo con Hugo Pérez fue positiva en todo sentido. "Lo que más resalto es el cambio de mentalidad y de la cultura de uno, siempre nos inculcó eso y trabajar extra, no quedarse con lo del club sino hacer algo extra para mantenerse y marcar diferencia", agregó.