Isaac Zelaya, del Pasaquina: "Nadie quiere firmar un finiquito sin que le paguen"

El mediocampista del Pasaquina, Isaac Nehemías Zelaya, conversó esta semana con el programa radial Güiri Güiri al Aire de EL GRÁFICO y confesó que no volvería a firmar un finiquito sin que antes le paguen.

El torneo pasado, los jugadores del cuadro fronterizo firmaron un documento indicando que habían recibido hasta el último centavo correspondiente a su salario del Apertura 2018 y así el equipo se inscribió, pero durante este Clausura se reveló que estamparon firmas con deudas pendientes.

"El domingo cumplimos exactamente tres meses (de deuda salarial). Puede ser que hubo ciertos abonos a ciertos jugadores, no sé cantidades. Desconozco los abonos", confesó Zelaya, quien también afirmó que ni él ni nadie del equipo volvería a cometer ese acto.

"Se hizo una vez (firmar finiquito sin recibir pago), pero no cumplieron (los dirigentes). Nadie va a querer firmar otra vez, en buena fe y a muchos se les terminó contrato", dijo tajante en el programa de análisis deportivo.

A su vez, explicó que "me he asesorado y mientras uno no haga nada, la FESFUT tampoco. Me gustaría hacerlo (demandar), pero tendría que hablar con compañeros y que la presión sea fuerte. Quiero ver qué respuesta tengo, la dirigencia solo es el presidente y el gerente. No hay un plan exacto ni concreto para pagar".

Finalmente, tras una pregunta de los panelistas, lamentó que en equipos con deudas, "la alta exigencia, entrenar diariamente... hay que buscar otros ingresos para ir a entrenar, (porque el salario) no da. Es complicado y eso afecta al final en el rendimiento. Uno se pregunta por qué Pasaquina siempre cae, pero ya vi el problema".

A los jugadores varios equipos de liga mayor se les adeudaba parte de sus salarios al final de este torneo, entre ellos el mismo Pasaquina, Firpo, Jocoro, Sonsonate o FAS, según externaron algunos de sus integrantes.

Podés escuchár esta y otras ediciones del Güiri Güiri al Aire en este enlace.